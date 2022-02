Olympia 2022 - Hier wird es am Donnerstag spannend

Was war das für ein zermürbendes Warten für Eric Frenzel – elf Tage in Corona-bedingter Quarantäne in Peking. Die Einzelwettbewerbe verpasste der 33-jährige Wahl-Oberpfälzer. Nun ist der Leitwolf der Nordischen Kombinierer zurück. Im Teamwettbewerb soll der erfahrenste der deutschen Starter bei der Mission Titelverteidung helfen. Zusammen mit dem Oberstdorfer Vinzenz Geiger, Manuel Faißt und Julian Schmid hat er auch gute Chancen, sofern ihm die lange Isolation nicht zugesetzt hat. Am Donnerstag steht zudem ein pikanter Wettbewerb auf dem Programm: In der Eiskunstlauf-Kür der Frauen hat Kamila Valieva ihren zweiten Auftritt in Peking. Die 15-jährige Russin startet mit der Hypothek einer positiven Doping-Probe. Aufgrund einer Entscheidung des Schiedsgerichtes darf sie aber weiter an den Spielen teilnehmen.

Diese Medaillen werden vergeben

Ski alpin: Kombination Frauen

Los geht's am Donnerstag um 3.30 Uhr mit dem ersten Teil der Alpinen Kombination der Frauen: der Abfahrt. Der abschließende Slalom beginnt um 7 Uhr. Topfavoritinnen sind Mikaela Shiffrin (USA) und Titelverteidigerin Michelle Gisin (SUI). Der DSV schickt keine Läuferin ins Rennen.

Eishockey: Finale Frauen

Um 5.10 Uhr bestreiten in einem rein nordamerikanischen Duell Kanada und USA das Eishockey-Finale der Frauen. Die USA wollen ihren Olympiasieg von 2018 wiederholen.

Ski Freestyle: Skicross Frauen

Wer sich ab 4.30 Uhr in der Qualifikation im Skicross-Wettbewerb durchgesetzt hat, darf um 8.15 Uhr um Medaillen fahren. Topfavoritinnen sind Sandra Näslund (SWE) und Fanny Smith (SUI). Für Deutschland am Start: Daniela Maier (Vöhrenbach) und Johanna Holzmann (Memmingen).

Nordische Kombination

Dann das Highlight aus deutscher Sicht: der Teamwettbewerb in der Nordischen Kombination. Um 9 Uhr startet der erste Teil der Veranstaltung: das Springen von der Großschanze. Um 12 Uhr kämpfen dann im Langlauf über 4 x 5 km Eric Frenzel (Geyer), Vinzenz Geiger (Oberstdorf), Manuel Faißt (Baiersbronn) und Julian Schmid (Oberstdorf) um die Medaillen. Frenzel und Geiger gehörten auch der Gold-Mannschaft von 2018 in Pyeongchang an. Geiger kann nach seinem Einzel-Gold nun seine zweite Medaille in Peking gewinnen. Wer hat was gegen deutsches Team-Gold? Vor allem Norwegen und Österreich.

Eisschnelllauf: 1.000 Meter Frauen

Davor – um 9.30 Uhr – geht es um Gold, Silber und Bronze im Eisschnelllauf der Frauen über 1.000 Meter. Mit Brittany Bowe (USA), Nao Kodaira, Miho Takagi (beide JPN), Angelina Golikowa (ROC) und Jutta Leerdam (NL) sind gleich eine ganze Reihe von Topfavoritinnen am Start.

Eiskunstlauf: Kür Frauen

Ein besonderes Augenmerk verdient die Kür der Frauen im Eiskunstlauf ab 11 Uhr. Der Wettbewerb ist pikant, ist doch unter anderem Kamila Valieva am Start. Gegen die 15-jährige Russin wurde der Vorwurf des Dopings erhoben, nach einer Schiedsgerichts-Entscheidung darf sie aber weiter an den Spielen teilnehmen. Neben Valieva sind auch ihre Teamkollegin Anna Schtscherbakowa und Kaori Sakamoto (JPN) favorisiert. Für Deutschland ist Nicole Schott (Essen) am Start.