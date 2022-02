Olympia 2022 - Hier wird es am Freitag spannend

Diese Medaillen werden vergeben

Snowboard: Halfpipe Männer

Shaun White hat den Halfpipe-Wettbewerb über viele Jahre beherrscht. Nun ist nach dem Finale (2.30 Uhr) Schluss für den Olympiasieger von 2006, 2010 und 2018, der zudem 2014 Vierter war. Ob die Drehungen und Schrauben des 35 Jahre alten Amerikaners in der Luft diesmal noch für eine weitere Medaille reichen, ist fraglich. Vielleicht kann ihm ja André Höflich die Show stehlen, der Kemptener springt in der Halfpipe um eine Olympische Medaille mit.

Ski alpin: Super-G Frauen

Kira Weidle vom Ski-Club Starnberg hat für die Olympischen Winterspiele in Peking große Ambitionen. "Ziel bei einem Großereignis ist immer eine Medaille. Ob es so ausgeht, wird man sehen", sagte die 25-Jährige. Am Freitag startet Weidle im Super-G (4.00 Uhr). Dass die dominierende Abfahrerin Sofia Goggia aus Italien beim ersten Speed-Rennen verletzungsbedingt nicht am Start ist, sieht Weidle nur bedingt als Vorteil.

Biathlon: Sprint Frauen

Nach dem Olympiasieg von Denise Herrmann im Einzel über 15 Kilometer starten die deutschen Biathletinnen auch aussichtsreich in das Sprintrennen (10.00 Uhr). Neben Herrmann hat auch Vanessa Voigt (SV Rotterode) hervorragende Aussichten. Im Einzel hatten ihr nur 1,3 Sekunden zu Bronze gefehlt.

Skeleton: 3. und 4. Lauf Männer

Ab 13.20 Uhr geht es für Christopher Grotheer und Axel Jungk in die Entscheidung beim Skeleton Wettbewerb. Nach zwei Läufen führen die beiden vor dem Chinesen Yan Wengang. Bei den Damen steht die Vorentscheidung an: Die für den WSV Königssee startende Tina Hermann tritt ab 2.30 Uhr im ersten und zweiten Durchgang der Damen an.

