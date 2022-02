Olympia 2022: Glückliche Rodel-Medaillengewinner plaudern aus

Elektro, aber auch Schnulzenklänge aus der Jukebox

Auch im Teamhotel gab es ein recht entspanntes Zusammenleben. Nur der Musikgeschmack war durchaus kontrastreich. Während bei Berreiter Elektroklänge aus der Box knallten, flüsterte bei Geisenberger Eros Ramazzotti.

Winterspiele in China: "auf das allerschlimmste eingestellt"

Trotz aller schönen Erlebnisse und zu den Erfolgen passenden Euphorie sprachen die Medaillengewinner aber auch über die Problematik der Winterspiele in China. Berreiter bedauerte, dass "die Spiele ganz anders als sonst abgelaufen sind". Wendl erinnerte sich an die schwierigen Situationen, die er im Rahmen der Trainingsläufe durchleben musste. Sein Doppelkollege Arlt erklärte passend dazu: "Es stand lange auf der Kippe, ob ich rüberfahren würde. Ich war auf das allerschlimmste eingestellt, was sich dann aber nicht so herausgestellt hat".

Rodlerlegende Hackl findet die deutlichsten Worte

Die deutlichen Worte überließen die Rodler dem dafür bekannten Georg Hackl. "Wir wollten nur noch weg. Raus aus diesem chinesischen Gefängnis. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, das ganze um ein Jahr zu verschieben. Das war kein Olympia, wie wir das kennen und wollen".