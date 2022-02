Olympia 2022: Fast 40 Millionen sahen ARD-Liveübertragungen

Am Sonntag gingen die Olympischen Winterspiele in Peking zu Ende. Vom 4. bis zum 20. Februar hatten täglich Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 84 Nationen um Medaillen gekämpft oder den Leitspruch: "Dabei sein ist alles" verfolgt.

Dabei galt nicht nur für die Teilnehmer erschwerte Bedingungen durch Corona-Pandemie und der restriktiven Politik der chinesischen Ausrichter. Auch für die Berichterstattung aus Peking waren diese Spiele eine Herausforderung. Federführung für die Olympischen Winterspiele in der ARD lag beim Bayerischen Rundfunk.

Balkausky: Olympische Spiele "Riesen-Herausforderung"

"Diese Olympischen Spiele waren für uns eine Riesen-Herausforderung: die Schwierigkeiten für unser Team vor Ort, Corona-bedingte kurzfristige Ausfälle wichtiger Protagonisten vor und während der Spiele, die hochaufwendige technische und programmliche Vorbereitung und Umsetzung der Übertragungen sowie insbesondere die schwierige Aufgabe, den richtigen Mittelweg zwischen emotionaler Sportberichterstattung und kritischer Auseinandersetzung mit diesen Spielen zu finden", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

"Dies alles hat unserem kompletten Team viel abverlangt, und ich bin dankbar, dass wir alle Probleme, die sich uns gestellt haben, schnell, pragmatisch und hoch flexibel lösen konnten. Besonders schön ist es deshalb natürlich, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer unserem Engagement und unserem Angebot auf allen Verbreitungswegen so ein großes Interesse entgegengebracht haben", so Balkausky weiter.

Fast 40 Millionen Zuschauer

Das Interesse an den Wettkämpfen beim deutschen Fernsehpublikum war - trotz siebenstündiger Zeitdifferenz zwischen Peking und München - sehr groß. 39,8 Millionen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, dies entspricht rund 53 Prozent der deutschen Bevölkerung in Fernsehhaushalten, sahen an den acht Sendetagen die ARD-Übertragungen.

Im Schnitt verfolgten 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sportübertragungen im Ersten. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 22,3 Prozent, bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren bei 15,3 Prozent.

Skisprung und Biathlon mit höchstem Marktanteil

Besonders beliebt: Die Skisprung- und Biathlon-Wettbewerbe. Einige Biathlon-Wettbewerbe erreichten sogar Marktanteile von über 40 Prozent, wie die Biathlon-Mixed-Staffel mit 44,0 Prozent und die Biathlon-Verfolgung der Frauen mit 40,3 Prozent.

Unter den Top 10 der meistgesehenen Sendungen im Ersten finden sich aber auch andere Sportarten. So sahen 3,73 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 35,7%) den Silber-gekrönten Teamlanglauf in der Nordischen Kombination, 3,41 Millionen (29,5%) waren live beim Finale im Zweier-Bob der Männer dabei, 3,36 Millionen (33,9%) schalteten die Langlauf-Staffel der Männer ein.

Skeleton, Curling und Eiskunstlauf im Rampenlicht

Der mit einer überraschenden Goldmedaille und vielen emotionalen Bildern belohnte Team-Sprint der Frauen im Langlauf erreichte ebenfalls einen herausragenden Marktanteil von 35,6 Prozent. Aber auch Sportarten, die abseits von Olympia weniger Aufmerksamkeit bekommen, wurden mit großem Interesse verfolgt: Beispiele dafür sind das Curling-Mixed-Doubles-Finale mit 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (25,7%), das Finale im Skeleton der Männer mit 3,32 Millionen (27,2%) oder die Kür der Frauen im Eiskunstlauf mit 2,80 Millionen (26,5%).

Ein Erfolgsprodukt war auch der „Sportschau-Olympia-Podcast“ mit zwei täglichen News-Updates und über 1,5 Millionen Downloads an den Olympiatagen. Bereits im Vorfeld wurde der Podcast als „Olympia-Countdown“ mehr als 1,3 Millionen Mal heruntergeladen.