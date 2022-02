Frenzel im Mannschaftshotel: "Unbeschreibliches Gefühl"

Es waren schwierige elf Tage, das sagte Eric Frenzel nicht nur - das sah man auch an der Erleichterung in seinem Gesicht. "Es waren ziemlich lange Tage in der Isolation, ziemlich harte Tage. Aber ich bin jetzt raus", sagte Frenzel in einer Videobotschaft. Nach seiner Corona-Infektion durfte Frenzel am Montagabend das Quarantäne-Hotel verlassen und in das Mannschaftshotel umziehen.

Frenzel: "Endlich mal wieder die Jungs sehen"

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagte Frenzel und fügte an: "Es hat so gut getan, endlich mal wieder die Jungs zu sehen, mit ihnen zu reden, unter Menschen zu sein – die freie Luft zu genießen."

Auch wenn der Einzelwettbewerb auf der Großschanze an diesem Dienstag für Frenzel noch zu früh kommt: Er nutzte die erste Möglichkeit, um zu trainieren. Der Medizincheck habe ergeben, dass er in einer guten gesundheitlichen Verfassung ist. Am Dienstag werde er abschließend noch einen Belastungstest auf der Loipe machen.

Frenzel zu Team-Wettkampf: "Schaue, was geht"

Frenzels letzte Hoffnung, einen Wettkampf zu bestreiten, ist der Teamwettbewerb am Donnerstag. Eine Bestätigung, dass er dort antreten wird, wollte Frenzel allerdings noch nicht geben: "Ich hoffe auf die nächsten Tage. Ich freue mich, jetzt raus zu sein. Versuche noch ein bisschen das Olympische Flair zu genießen und dann schaue ich, was geht."

Olympische Spiele für Weber beendet

Für Teamkollege Terence Weber sind die Olympischen Spiele hingegen beendet. Der 25-Jährige wurde bereist im offiziellen Training am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt. "Ich bin froh, dass ich jetzt mitmachen darf, auch wenn es mir natürlich für den Terence riesig leidtut, dass er jetzt raus ist", sagte Faißt. Weber verliert damit seine Akkreditierung und kommt damit weder im Einzel am Dienstag noch in der Staffel am Donnerstag zum Einsatz.