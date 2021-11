Olympia 2022: Die Spiele der totalen Kontrolle

Die Spiele in der Blase. Ein streng abgeriegelter Bereich wird der Schauplatz der Olympischen Spielen in Peking sein. Frei bewegen wird sich wohl keiner der rund 20.000 internationalen Gäste, die im Rahmen der Winterspiele nach Peking reisen werden. Für Chinas Null-Covid-Politik eine echte Herausforderung - ebenso wie für die Statuten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Was Chinas Pandemie-Maßnahmen für die Athletinnen und Athleten bedeuten, erlebten bereits die Deutschen Rodler und Bobfahrer. Lange, strenge Quarantäne-Bestimmungen beispielsweise, wie sie die Rennrodlerinnen um Natalie Geisenberger erlebt haben. Die vierfache Olympiasiegerin hatte nach einer siebentägigen Schutzmaßnahme öffentlich die mangelnde Kommunikation seitens der Behörden kritisiert.

Johannes Lochner: "Die sind froh, wenn wir wieder weg sind"

Doch auch ohne Quarantäne wird der Alltag der Sportlerinnen und Sportler nicht so sein, wie sie es gewohnt sind. "Es dauert alles ultimativ lange. Immer, wenn wir irgendwo waren, wurde alles sofort desinfiziert. Die gehen hier in Schutzanzügen durch die Gänge und sprühen Tonnen von Desinfektionsmitteln rum", berichtet Bobfahrer Johannes Lochner, der bereits Ende Oktober im Rahmen von Testfahrten in Peking war.

"Es ist echt krass. Es riecht hier wie im Schwimmbad. Die geben sich wirklich größte Mühe, dass gar nichts an Keimen überlebt", sagte Lochner der Sportschau und fügte an: "Man kommt sich vor wie etwas Fremdes. Ich würde nicht sagen, dass wir hier unerwünscht sind, aber die sind auf jeden Fall froh, wenn wir wieder weg sind."

Journalisten sind abhängig von chinesischen Behörden

Wer wohl am besten gar nicht erst kommen soll, wenn es nach dem Ausrichterland geht, sind ausländische Pressevertreter. Schon jetzt deutet sich an: Freie Pressearbeit ist nicht gerade erwünscht. Zugänge zu den Sportstätten und den Sportlern überwachen die Behörden. Als Rechtfertigung für Absagen wird meistens die Pandemie vorgeschoben.

Wang Wenbin, Sprecher des Chinesischen Außenministeriums erklärte auf einer Pressekonferenz das Vorgehen: "Alle akkreditierten ausländischen Reporter können über die Olympischen und Paralympischen Winterspiele berichten", um dann nach einer kurzen Pause einzuschränken: "Wenn sie sich an die Gesetze und Regularien in China und die Pandemibekämpfungsmaßnahmen halten."

Chinas Einschränkungen widersprechen der Olympischen Charta

Was das genau bedeuten wird, kann man jetzt schon erahnen. Denn in China gibt es weder Meinungs- noch Pressefreiheit. Ausländische Journalisten können seit langer Zeit nicht mehr ungehindert aus China berichten. Dass dies ausgerechnet bei dem internationalen Großevent anders laufen soll, ist zu bezweifeln.

Ein Zustand, der im krassen Widerspruch zur Olympischen Charta stehen würde. Dort heißt es offiziell, dass die Gastgeber-Länder dazu verpflichtet sind, eine "möglichst vollständige Berichterstattung durch die verschiedenen Medien und das größtmögliche Publikum weltweit zu erreichen" zu ermöglichen.

Krasse Menschenrechtsverletzungen in China

Schon jetzt wurden Pressevertretern in einem Papier deutlich gemacht, dass sie sich während der Winterspiele nicht frei bewegen können. Das Hotel dürfen sie nur für Arbeitszwecke verlassen und lediglich genehmigte Orte besuchen. Sogar das Betreten öffentlicher Supermärkte und Restaurants ist verboten. Ob und wie das IOC durchsetzen möchte, dass die Olympische Charta geachtet wird, ist bislang nicht klar.

Die Kritik an der Durchführung der Olympischen Spiele in China wird derweil immer lauter. Nicht nur die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit wird kritisiert. Auch das China die Möglichkeit gegeben wird, die Olympischen Spiele als Propaganda-Event zu nutzen, während in dem Land gravierende Menschenrechtsverletzungen stattfinden und immer mehr Informationen über die Unterdrückung der Uiguren bekannt werden. Etwa eine Millionen Uiguren sollen sich derzeit in sogenannten Umerziehungslagernd befinden.