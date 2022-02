Olympia 2022: Das war der erste Wettkampftag in Peking

Biathlon: Mixed-Staffel enttäuscht

Nicht gut lief es dagegen für die deutschen Biathleten: In einer Windlotterie mussten sie zum Olympia-Auftakt in der Mixed-Staffel eine Enttäuschung einstecken. Die arrivierten Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie die beiden Olympia-Neulinge Vanessa Voigt und Philipp Nawrath aus Nesselwang hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun und landeten nach insgesamt zwei Strafrunden und 18 Nachladern nur auf Rang fünf. Der Rückstand auf die siegreichen Norweger (3 Strafrunden + 13 Nachlader) um Star-Biathlet Johannes Thingnes Bö betrug nach 4x6 km 1:05 Minuten. Die Norweger gewannen, obwohl auch eine erfahrende Tiril Eckhoff zwei Mal in die Strafrunde musste. Silber ging im Zielsprint an Frankreich (3+11) vor den russischen Athleten (1+13). Die Mixed-Staffel ist seit 2014 im olympischen Programm, bei allen drei Ausgaben blieb der Deutsche Skiverband ohne Podestplatz.