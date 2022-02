Olympia 2022: Das bringt der zweite Wettkampftag in Peking

Tag zwei bei den Olympischen Winterspielen in Peking: Am Sonntag stehen klassische Disziplinen an wie Einsitzer-Rodeln, Abfahrt, Skispringen und Eisschnelllauf der Männer. Dazu werden Medaillen im Snowboard und Freestyle der Frauen vergeben. Im besonderen Fokus aus deutscher Sicht stehen die Skispringer Karl Geiger und Markus Eisenbichler sowie die Rodler Johannes Ludwig und Felix Loch.

Diese Medaillen werden vergeben

Snowboard: Slopestyle der Frauen

Los geht's schon um 2.30 Uhr in der Nacht mit Snowboard, die Frauen sind mit dem Slopestyle-Finale dran. Mit dabei: die Mittenwalderin Annika Morgan. Favorisiert sind allerdings Kokomo Murase (JP) und Jamie Anderson (USA), die Titelverteidigerin von 2018.

Abfahrt der Männer

Um 4.00 Uhr dann ein echter Olympia-Kracher: die Abfahrt der Männer. Bei der WM im vergangenen Jahr gewann Andreas Sander (Ennepetal) Silber. Was ist diesmal für ihn drin? Die weiteren deutschen Starter sind Romed Baumann (Kiefersfelden), Dominik Schwaiger (Schönau) und Josef Ferstl (Hammer). Nach dem bisherigen Saisonleistungen gehört keiner der vier zum Kreis der Topfavoriten. Da müssen andere Namen zuerst genannt werden: Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Beat Feuz (SUI), Dominik Paris (ITA), Matthias Mayer oder Vincent Kriechmayr (beide AUT).

Langlauf: Skiathlon der Männer

Um 8.00 Uhr gehen dann die Langläufer in die Loipe. Auf dem Programm steht der Skiathlon der Männer. Die deutschen Starter Lucas Bögl (Gaißach), Friedrich Moch (Isny), Florian Notz (Römerstein) und Jonas Dobler (Traunstein) gehören eher zu den Außenseitern. Favorisiert: natürlich vor allem Norweger.

Eisschnelllauf: 5.000 Meter der Männer

Um 9.30 Uhr wird aufs Eis gewechselt, die 5.000 Meter der Männer stehen an. Deutsche Starter sind Patrick Beckert (Erfurt) und Felix Rijhnen (Frankfurt/Main) Die Favoriten kommen mit Patrick Roest und Jorrit Bergsma aus den Niederlanden, dazu noch Nils van der Poel (SWE) und Ted-Jan Bloemen (CAN).

Skispringen der Männer: Normalschanze

Der nächste Olympia-Kracher steigt um 12.00 Uhr mit dem Skispringen der Männer auf der Normalschanze. Aus deutscher bzw. bayerischer Sicht gibt es zwei Kandidaten, die die Nachfolge von Andreas Wellinger antreten können: der Führende im Gesamtweltcup, Karl Geiger (Oberstdorf), und der Siegsdorfer Markus Eisenbichler. Im Training und in der Qualifikation konnten sie ihr Potenzial allerdings noch nicht abrufen. Ihre stärksten Konkurrenten sind Ryoyu Kobayashi (JP), Marius Lindvik, Halvor Egner Granerud (beide NOR) oder Anze Lanisek (SLO).

Rodeln: Einsitzer Männer

Sollte es bei den Skispringern Gold für Deutschland geben, könnten die Rodler um 12.30 Uhr gleich nachlegen. Johannes Ludwig (Oberhof) liegt jedenfalls nach zwei von vier Läufen auf Goldkurs – vor Österreichs Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl und dem Italiener Dominik Fischnaller. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) ist Vierter und hat noch Chancen auf Bronze. Am Sonntag stehen die entscheidenden Läufe drei und vier auf dem Programm.

Freestyle: Buckelpiste Frauen

Ebenfalls ab 12.30 Uhr fällt die letzte Medaillen-Entscheidung am Sonntag: Auf der Freestyle-Buckelpiste kämpfen die Frauen um Gold, Silber und Bronze. Favoritinnen sind Perrine Laffont (FRA) und Jakara Anthony (AUS). Deutsche sind nicht am Start.