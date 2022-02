Olympia 2022: Das bringt der erste Wettkampftag in Peking

Der erste Wettkampftag dieser Olympischen Winterspiele hat es gleich in sich. So beginnen die Biathleten ihren ersten von insgesamt elf Wettbewerben. Während die Skispringerinnen um Medaillen kämpfen, geht es für die Herren um die Qualifikation. Auf der Eisschnelllaufbahn wird jetzt bereits Edelmetall vergeben.

Diese Medaillen werden vergeben

Die Langläuferinnen starten (8.45 Uhr) ihren Skiathlon über 2 x 7,5 Kilometer. Katharina Hennig (WSV Erzgebirge Oberwiesenthal) ist eine Top-Ten-Kandidatin. Die Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier, Claudia Pechstein, geht im Eisschnelllaufwettbewerb zum achten Mal bei Winterspielen an den Start. Die 49-Jährige ist mit fünfmal Gold und je zweimal Silber und Bronze die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin an den Spielen. Diesmal wäre eine weitere Medaille aber eine große Überraschung.

Im Ski-Freestyle auf der Buckelpiste und beim Shorttrackrennen sind keine deutschen Athleten dabei.

Welche Bayern sind am Start?

Dafür heißt es Daumen drücken für die Biathlon-Mixed-Staffel. Die startet ohne die vor den Winterspielen am Corona-Virus erkrankten Johannes Kühn vom WSV Reit im Winkl und Franziska Preuß aus Ruhpolding. Stattdessen wird Philipp Nawrath aus Nesselwang die Staffel als Schlussläufer ins Ziel bringen. Dabei hofft er durchaus, die "Medaillenränge angreifen zu können." Neben ihm gehen Vanessa Voigt (Rotterode), Denise Herrmann (Oberwiesenthal) und Benedikt Doll (Breitnau) auf die Strecke.

Als Gold-Kandidatin geht die Skispringerin Katharina Althaus aus Oberstdorf auf die Normalschanze. Ihre Chancen sind unerwartet gut - auch weil prominente Konkurrenz wegbrach. So fällt mit der Österreicherin Marita Kramer die Topfavoritin aus.

Die 26-Jährige Langläuferin Sofie Krehl aus Oberstdorf feiert in der Langlaufloipe ihre olympische Premiere. Bisher hatte sie bei Junioren-Weltmeisterschaften Medaillen errungen. In Peking geht es jetzt um neue Erfahrungen und ein gutes Abschneiden.

Anstehende Qualifikationen und Vorentscheidungen

Im Zhangjiakou Skisprungcenter gehen Karl Geiger aus Oberstdorf, der Siegsdorfer Markus Eisenbichler, Pius Paschke (WSV Kiefersfelden) und Constantin Schmid (WSV Oberaudorf) sowie Stephan Leyhe (SC Willingen) in die Qualifikation. Die Miesbacherin Annika Morgan will im Slopestyle über die Qualifikation in die Finals kommen.

Der Berchtesgadener Felix Loch geht mit seinen Mannschaftskollegen Max Langenhan (Friedrichroda) und Johannes Ludwig (Oberhof) in den ersten und zweiten Durchgang.