Olympia 1972 – Erinnerungen an die Sommerspiele in München

Die Serie entstand 1997 zum 25-jährigen Jubiläum der Sommerspiele, als sich der damalige BR-Sportchef Eberhard Stanjek mit Münchner Olympiahelden, Gold-Gewinnern und Sportstars der 1970er-Jahre traf. Gemeinsam blicken sie vor der Kamera zurück auf eines der größten Sportereignisse in der Geschichte Deutschlands.

Legendäre Olympiamomente

Die Eröffnungsfeier mit dem damaligen Stadionsprecher Joachim "Blacky" Fuchsberger, der "goldene Sonntag" mit gleich drei Olympiasiegen für das BRD-Team, legendäre Ruderduelle auf der Olympiastrecke in Oberschleißheim, das olympische Fußballturnier mit Deutschland und dem jungen aufstrebenden Uli Hoeneß, Überraschungsmedaillen wie das Hochsprung-Gold der erst 16-jährigen Ulrike Meyfarth und vieles mehr – in der BR Mediathek wird Olympia 1972 noch einmal lebendig.

Ein Attentat erschüttert die Spiele

Der Blick richtet sich aber auch auf die dunklen Momente der Spiele: Das Attentat, das am 5. September die Spiele erschüttert und am Ende 17 Menschen das Leben kostet. Und der Tag danach, als der damalige IOC-Präsident Avery Brundage im Olympiastadion verkündet: "The games must go on." Das Vorwort bei der Neuauflage spricht BR-Moderator Markus Othmer.