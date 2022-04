Olsbu Røiseland - neuer Disziplinen-Coach der DSV-Biathletinnen

Der DSV verkündet am Dienstag gleich zwei neue Biathlon-Personalien: Bei den Damen erhält Cheftrainer Kristian Mehringer ab 1. Mai Unterstützung vom Norweger Sverre Olsbu Røiseland. Neuer Disziplin-Trainer bei den Herren und damit "Co" von Cheftrainer Mark Kirchner, wird Uros Velepec aus Slowenien.

Sportdirektor Biathlon Felix Bitterling, ebenfalls erst seit April im Amt, begründet die Veränderungen im Trainerstab damit, dass der Verband "am Anfang von einem olympischen Zyklus neue Impulse setzen und einen neuen Weg beschreiten" will.

Input von erfolgreichen Norwegern

Diesen neuen Input soll der Neuzugang Røiseland aus Norwegen mitbringen. "Dass Norwegen im Biathlon die Benchmark ist, das weiß jeder," erklärt Bitterling. Sieben Medaillen holten die norwegischen Frauen bei den Olympischen Spielen in Peking, die deutschen Frauen erfüllten mit zwei Medaillen gerade die Vorgabe des DSV. Jetzt soll mit dem bisherigen Trainer des norwegischen Damen B-Teams ein guter Mix "aus dem norwegischen und aus dem deutschen System" im deutschen Biathlon entstehen.

Deutschland gehört, seit ich denken kann, zu den führenden Biathlon-Nationen. Für mich als jungen Trainer ist es deshalb schon etwas ganz Besonderes, mit diesem Team im Weltcup zu arbeiten. Ich freue mich jedenfalls sehr auf diese neue Aufgabe. - Sverre Olsbu Røiseland

Training mit einer ganz großen Norwegerin?

Røiseland ist nicht nur als Trainer bekannt, sondern auch der Ehemann der erfolgreichsten Norwegerin bei Olympia in Peking, Marte Olsbu Røiseland. Diese verkündet Bitterling, habe er auch schon zu gemeinsamen Trainingseinheiten mit den deutschen Biathletinnen eingeladen: "Das wäre eine tolle Sache, gerade für die Topathletinnen bei uns, die Denise (Herrmann) und die Franzi (Preuß) um sich da auf höchstem Level auch im Training mal zu reiben"

Kann das neue Trainer-Team die Biathletinnen überzeugen?

Olympiasiegerin Denise Herrmann kündigte zuletzt in einem Bild-Interview an, dass sie die Fortsetzung ihrer Karriere von den richtigen Bedingungen im Verband abhängig mache. Dazu zählt eben auch das Trainerteam der Frauen - die Neubesetzung ist also auch Wegweisend für die Zukunft einiger DSV-Biathletinnen.

"Keine Zweifel, dass er die Mädels für sich gewinnen wird"

Bitterling ist sich sicher, dass Røiseland auch Herrmann und Co. von sich überzeugen wird, denn "neben der Tatsache, dass er ein toller Trainer ist, ist das einfach ein feiner Mensch, den man gerne um sich hat, der lacht immer, der ist immer positiv." Er weiß aber auch, dass die Biathletinnen vor allem Herrmann eine starke menschliche Bindung zu Vorgänger Steirer aufgebaut haben und will der ganzen Sache "einfach ein bisschen Zeit geben".

Uros Velepec soll neuer Partner für Kirchner werden

Als Cheftrainer der slowenischen und der ukrainischen Damen- und Herren-Nationalmannschaften war Uros Velepec über 15 Jahre lang kontinuierlich und erfolgreich im Weltcup tätig. Mit seiner großen Erfahrung soll der neue "Co" von Cheftrainer Mark Kirchner beim DSV auch Anlaufstelle für Athleten und Athletinnen sein, die "neue Inputs diskutieren wollen". Vor allem aber ist das Ziel, ein Trainerteam zu schaffen, um zu verhindern, dass ein "Einzelner die gesamte Verantwortung tragen muss".