Oliver Kahn: Job als FCB-Vorstandsvorsitzender "unterschätzt"

Seit einem guten Jahr ist Oliver Kahn Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern. In den zwölf Monaten stand er mehrmals in der Kritik. Jetzt zieht er in einem Interview Bilanz: “Ohne Eier wird es beim FC Bayern in der Tat schwer.”