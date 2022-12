Oliver Bierhoff: Zwischen WM-Titel und Vorrunden-Aus

DFB-Karriere: Erst Manager, später Direktor

Bierhoffs Funktionärskarriere beim DFB begann im Juli 2004. Die deutsche Nationalmannschaft war nach einer enttäuschenden EM 2004 unter dem damaligen Bundestrainer Rudi Völler inklusive Vorrunden-Aus gegen Niederlande, Lettland, Tschechien in einer sportlichen Krise. Es sollte einen Neunanfang geben und so holte man den damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Bierhoff trat seinen Dienst als Teammanager der Nationalmannschaft an. Diese Stelle war eigens für ihn geschaffen worden.

Gemeinsam mit Klinsmann und dessen Co-Trainer Löw sollte er den DFB von Grund auf reformieren und eines der Gesichter dieses Umschwunges sein. Nach der "Sommermärchen"-WM 2006 und dem Abschied von Klinsmann behielt Bierhoff auch unter Trainer Joachim Löw den Posten des Managers.

Höhepunkt der Karriere: WM-Titel 2014

Es folgten erfolgreiche Jahre, in denen die Nationalmannschaft den begonnen Weg fortsetzte und auch spielerisch eine neue Identität bekam. Nach zwei dritten Plätzen bei der WM 2006 und der WM 2010, sowie dem zweiten Platz bei der EM 2008 und dem Scheitern im EM-Halbfinale 2012, folgte der sportliche Höhepunkt in der Amtszeit Bierhoffs: Die Sieg der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Auf die Weltmeisterschaft folgte das bislang letzte gute Turnier der deutschen Nationalmannschaft: Halbfinal-Einzug bei der EM 2016. Danach begann der sportliche Abstieg der DFB-Elf: Vorrunden-Aus bei der WM 2018, Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 und nun das Vorrunden-Aus bei der WM 2022. Somit endete die DFB-Karriere Bierhoffs wie sie begonnen hatte: Durch das Nicht-qualifizieren für die K.o.-Phase eines großen Turnieres.

Zweite DFB-Reform

Bierhoff wurde zuvor große Befugnisse zugesichert. 2017 schaffte der DFB den Posten des Sportdirektors im Zuge einer Strukturreform ab. Zuvor hatte der heutige Bundestrainer Hansi Flick diesen Posten bekleidet - Flick wechselte später als Trainer zum FC Bayern München.

Bierhoff rückte im Anschluss zu einem von vier DFB-Direktoren auf und vergrößerte seine Befugnisse. In dieser neuen Rolle war er für die beiden Nationalmannschaften (Frauen und Männer) sowie für Fußballentwicklung zuständig. In dieser Funktion leitet er auch die DFB-Akademie, die zu seinem Prestige-Projekt werden sollte.

Bierhoffs Auftreten als Teammanager der Nationalmannschaft war von Anfang an nicht unumstritten. Zuletzt hatte der DFB nach harscher öffentlicher Kritik an Bierhoffs Marketingvorstoß, die DFB-Auswahl nur noch als "Die Mannschaft" zu vermarkten, diesen Schritt rückgängig gemacht.

"Es tut mir leid, aber das sind wahrscheinlich die Mechanismen nach drei Turnieren, mit denen wir nicht so zufrieden waren", sagte der ehemalige Nationalspieler Per Mertesacker als WM-Experte im ZDF. "Aber er hat viel mehr gemacht als viele wahrscheinlich denken."