Oliver Bierhoff: "Mit attraktivem Fußball wieder überzeugen!"

Warum kommen immer weniger Anhänger zu den Spielen der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Wieso hat das Interesse an der DFB-Elf abgenommen? Sind die Fans gesättigt, weil es zu viele Fußballspiele gibt? Laut Ex-Nationalspieler Thomas Helmer hat die Nationalelf in den letzten Jahren aber auch ein bisschen an ihrem eigentlichen Standing verloren, weil sich der Deutsche Fußball-Bund "in der Außendarstellung" nicht "besonders geschickt verhalten" hat. Jüngstes Beispiel: Der Flug von Stuttgart nach Basel zum Nations-League-Spiel gegen die Schweiz. Umweltschützer kritisierten die Wahl des Verkehrsmittels und mahnten den DFB zu Umweltbewusstsein.

Nationalteam muss wieder nahbarer werden

Oliver Bierhoff ist die aktuelle Situation bewusst. Er weiß, dass auch die Nationalmannschaft ihre Anhänger braucht: "Wir müssen natürlich nah bei den Fans sein. Wir haben bei der WM 2018 den Vorwurf erhalten, dass wir uns ein bisschen distanziert hatten. Wir haben direkt danach Maßnahmen ergriffen wie öffentliche Trainingseinheiten, Autogramme schreiben. Wir haben junge Spieler, die das aktiv angehen. Wenn man jetzt die letzten Monate betrachtet, sind wir da wirklich große Schritte nach vorne gegangen." Die Corona-Pandemie macht die Nähe zu den Fans aber natürlich auch nicht einfacher. "Wir haben zehn Monate nicht stattgefunden", so Bierhoff. "Jetzt liegt es wieder an uns, mit guten Spielen und attraktivem Fußball zu überzeugen."

"Wir wollen wieder die Begeisterung für die Mannschaft wecken! Die beste Aktion sind Tore, sind Siege, ist ein herzhaftes Auftreten." DFB-Direktor Oliver Bierhoff