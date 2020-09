Olaf Thon: Alaba soll "Familie FC Bayern" dem Geld vorziehen

Thon stellt Supercup-Finale in Budapest in Frage

Auf den FC Bayern München wartet am Donnerstag das Spiel um den UEFA-Supercup gegen Sevilla. 3.000 Bayern-Fans dürfen mit nach Ungarn reisen. Rund 20.000 Fans sollen in der etwa 67.000 Zuschauer fassenden Puskás Aréna im Herzen Budapests Platz nehmen. Das entspricht einer Auslastung von dreißig Prozent. Zehn Prozent mehr, als derzeit in den Bundesligastadien gestattet.

Die Corona-Fallzahlen in der ungarischen Hauptstadt werfen jedoch Fragen nach der Sicherheit auf. Thon versteht nicht, warum diese Partie unbedingt in Ungarns Hauptstadt stattfinden muss: "Ich finde es ja gut, wenn die Zuschauer zurückkommen, aber die haben ja zehn Mal so hohe Zahlen wie wir", meint der 54-Jährige zum Austragungsort.

Der Fall Alaba: Familie statt Millionen?

Thiago hat den FC Bayern verlassen, bleibt der Österreicher David Alaba? "Ich glaube, es kommt auf das Menschliche an", schätzt Thon den Stand der Verhandlungen mit Abwehrspieler David Alaba ein - nicht zwingend ums Geld. Der Ex-Profi betont, dass früher die Verträge in wenigen Minuten abgesprochen wurden. Er bestärkt Alaba zum Verbleib bei den Münchnern: "Du hast da wirkliche eine Familie, ein Triple, das man verteidigen sollte. Das geht am Besten mit Alaba."