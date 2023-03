Olaf Thon: "Bayern ist nicht Erster, das war kein Blitz"

Im "BR24Sport live" sagte der frühere Bayern- und Nationalspieler, er hätte sich zwar gewünscht, dass die Bayern mit Nagelsmann weitermachen. Der Verein habe sich aber wohl zum Handeln gezwungen gesehen: "Das war kein Blitz", so Thon in Anspielung auf die Schlagzeile in der Gazzetta dello Sport zur überraschenden Trainerentlassung ("Ein Blitz wie aus heiterem Himmel"). "Denn wenn wir auf die Tabelle schauen - was sehen wir da? Bayern steht nicht auf Platz eins, und das heißt für einen Bayerntrainer: Gefahr!"

Der Weltmeister von 1990 glaubt, dass sich die Bayern zum Handeln gezwungen gesehen haben, weil sie wohl dachten, ihre Ziele, die erneute Meisterschaft und den Einzug ins Champions-League-Finale, mit ihm nicht zu erreichen: "Ich glaube, Nagelsmann hat im zwischenmenschlichen Bereich mit den Bossen ein Problem gehabt." Dazu sei die Geschichte mit seiner Freundin gekommen, er habe ein paarmal dünnhäutig reagiert, und sicher seien auch nicht alle Spieler immer zufrieden gewesen mit ihrer Rolle. Dazu kamen dann sportliche Probleme, auch durch Verletzungen.

Thon enttäuscht über das "Hire and Fire"

Thon weiter: "Wir haben Augen im Kopf. Wenn man in diesem Jahr zehn Punkte weniger macht als der ärgste Konkurrent, dann ist was im Argen." Trotzdem sei er enttäuscht "über dieses 'Hire and Fire' und darüber, Fehler nicht mal bei anderen zu suchen. Das finde ich nicht gut." Und zur Art und Weise sagte er: "Die Ablösung ging nicht offen und fair vonstatten, das hätte man anders lösen können. Da ist vieles hintenrum geschehen."