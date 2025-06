Ohne Sehitler, Anführerin Gwinn: Der EM-Kader der DFB-Frauen

Am Donnerstag gab Christian Wück den Kader bekannt, mit dem der Bundestrainer zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz reisen möchte. "Wir haben eine sehr, sehr hohe Qualität im Kader", sagte Wück und fügte an: "Das haben auch andere Nationen. Den Unterschied bei dieser Europameisterschaft wird das Team ausmachen. Es war eine Puzzlearbeit zu schauen, welche 23 Spielerinnen harmonieren zusammen, passen gut zusammen."

"Zu viel Konkurrenz": Alara Sehitler nicht im Kader

Kapitänin Giulia Gwinn gehört selbstverständlich zu diesen 23 Spielerinnen, mit denen der DFB nach dem Titel greifen will, ebenso wie ihre Teamkolleginnen beim FC Bayern, Klara Bühl, Sydney Lohmann, Linda Dallmann, Ena Mahmutovic und Lea Schüller. Durchstarterin Alara Sehitler, die die Nations-League-Spiele zuletzt wegen der Abiturprüfungen verpasst hatte, hat es nicht in den festen Kader geschafft. Sie steht auf Abruf zur Verfügung, sollte sich jemand verletzen. Auch die Münchnerin Carolin Simon ist nicht im Kader.

"Bei Alara ist es einfach so, dass sie auf ihrer Position viel Konkurrenz hat. Wir wissen, was wir an ihr haben. Wir wissen aber auch, dass sie noch einige Jahre vor sich hat, in der sie auf diesem Toplevel Fußball spielen kann. Wir haben uns nicht gegen sie entschieden. Es gibt im zentralen Mittelfeld eine Konkurrenzsituation und haben ihr andere Spielerinnen vorgezogen."

Erfahrene Spielerinnen und junge Talente im DFB-Team

Ansonsten setzt Wück durchaus auf junge Spielerinnen. Insgesamt sieben Akteurinnen im Kader werden ihr erstes großes Turnier spielen. Angesichts dessen sei es besonders wichtig "gut in das Turnier zu starten", so Wück, um die großen Ziele zu erreichen. Nach der enttäuschenden WM 2023, als die DFB-Auswahl die Gruppe mit Marokko, Südkorea und Kolumbien nicht überstand und auf Rang drei ausschied, will Deutschland bei der EM wieder nach einem Titel greifen.

In der Gruppenphase geht es gegen Mitfavorit Schweden

Das Trainingslager beginnt am Donnerstag in einer Woche. Am 4. Juli steht das Auftaktspiel gegen Polen an, anschließend das Duell gegen Dänemark (8. Juli). Zum Abschluss der Gruppenphase geht es gegen Schweden (12. Juli). Die Skandinavierinnen gehören - ebenso wie Deutschland - zu den Mitfavoritinnen auf den Titel. Auch England und Spanien zählen auf dem Papier zu den besten Mannschaften bei dieser EM.