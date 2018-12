vor 21 Minuten

Ohne Steffi Böhler - 18 DSV-Langläufer zur Tour de Ski

Der Deutsche Skiverband (DSV) geht mit 18 Athleten in die 13. Tour de Ski der Langläufer. Das Rennen startet am Samstag mit einem Sprint in Toblach und führt bis zum 6. Januar auch über Oberstdorf nach Val di Fiemme (Italien).