Ohne Einstiegsalter – Yoga für Kinder

Kein Leistungsdruck

Die spielerischen Yoga-Übungen können Kindern helfen, bestimmte Verhaltensmuster, Tics, zu überwinden, erklärt Yoga-Lehrer Eugen Minz. Man schule Kondition, Koordination und Konzentration – ohne Leistungsdruck: "Jeder macht individuell mit so gut er kann. Wenn mal was nicht klappt, wird man nicht getadelt. Man muss bei Yoga nicht Erster werden oder eine Medaille gewinnen. Jeder macht das praktisch für sich.“

So ist es in der Stunde kein Problem, wenn die kleine Nelli die mediative Traumreise nicht mitmachen, sondern lieber malen will. Valentina Gaist gibt ihr Blatt und Stifte und mahnt sie zur Ruhe. "Absolut okay, wenn sie nicht mitmachen will, aber ich will dann nicht gestört werden. Das ist dann mein Bedürfnis." Und es klappt. Vier meditieren, eine malt.

Yoga als Energiequelle

Die Mama von Nelli und Nina macht die Yoga-Stunde mit. Sie freut sich, ein paar Minuten Entspannung zu genießen, den Körper zu dehnen. Und die Kinder: "Die sind ein bisschen entspannter, ein bisschen ausgeruhter, vielleicht ausgetobter", sagt Irina Müller. Und Konstantin Bundan, der Papa von Maja und Isabell pflichtet ihr bei: "Wenn sie vom Kindergarten recht aufgebracht heim kommen und aufgebracht sind, weil was war, dann setzen sie sich unbewusst in bestimmten Positionen aus dem Yoga hin. Das machen sie ganz automatisch."

60 Minuten dauert die Yoga Stunde, länger als eine Schulstunde. Trotzdem sind die Kinder konzentriert dabei – offenbar übt Yoga eine besondere Magie auf sie aus.