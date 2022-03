Ohne Althaus und Seyfarth - DSV-Adlerinnen verpassen Top Zehn

Die Deutschen Skispringerinnen kommen beim ersten Einzelspringen der skandinavischen Raw Air Serie nicht unter die besten zehn Springerinnen. Selina Freitag enttäuschte auf Rang 29, die 23-Jährige Luisa Görlich überraschte mit Platz 16, dem besten deutschen Ergebnis. Josephin Laue hat als 33. den zweiten Durchgang knapp verpasst. Den Sieg holte sich die Japanerin Sara Takanashi vor den Sloweninnen Nika Kriznar und Ursa Bogataj.

Corona: Althaus und Seyfarth verpassen Auftakt

Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Katharina Althaus konnte in Lillehammer nicht an den Start gehen. Wegen einer Corona-Infektion verpasste sie somit auch ihr zweites Weltcup-Springen. Auch Juliane Seyfarth verpasste das Einzel wegen einer Corona-Infektion. Seyfarth wurde allerdings am Mittwoch negativ getestet und geht wohl am Donnerstag an den Start.

Geiger und Eisenbichler verpassen Top Zehn in der Quali

Bei den Männern haderte Karl Geiger mit dem Wind. Den Start in die hochdotierte Raw-Air-Serie hatte sich der Olympia-Dritte etwas anders vorgestellt. Nur Platz 14 in der Qualifikation für den Weltcup in Lillehammer war für den Olympia-Dritten zwar eigentlich kein Beinbruch. Weil bei der norwegischen Springer-Tournee aber jeder einzelne Flug zählt, hat der Bayer im Kampf um den Gesamtsieg schon etwas an Boden verloren.

Geiger flog auf dem Lysgardsbakken bei schwierigen Windverhältnissen auf 125,5 m und lag damit immerhin 12,6 Punkte hinter Lokalmatador Johann Andre Forfang, der die erste Führung in der Gesamtwertung eroberte. Auch der formstarke Österreicher Stefan Kraft als Zweiter ist Geiger nach dem ersten von neun Raw-Air-Sprüngen schon ein wenig enteilt.

Constantin Schmid wird Fünfter

Ex-Weltmeister Markus Eisenbichler (123,0 m) musste sich gar mit dem 23. Rang begnügen. Als bester Deutscher weckte Constantin Schmid als Fünfter Hoffnungen für den Wettkampf am Donnerstag (16.00 Uhr im Liveticker). Dann geht es auch um Punkte für den Gesamtweltcup. Der Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit Geiger in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Kristallkugel kämpft, landete in der Qualifikation auf dem zwölften Rang.

Nach dem Abbruch 2020 und der Absage 2021 jeweils wegen Corona kehrt die norwegische Springer-Tournee in diesem Jahr zurück. Allerdings wird nur an zwei statt vier Standorten gesprungen, da die Schanzen in Trondheim umgebaut werden und in Vikersund ab dem 10. März noch die Skiflug-WM folgt. Zweite Station ist ab Freitag Oslo.