Timo Werner wechselt für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea

Der FC Liverpool hatte um ihn geworben, eine Zeitlang wohl auch der FC Bayern München - aber Timo Werner zieht es in die englische Premier League zum FC Chelsea an die Stamford Bridge nach London. Der Nationalspieler zog trotz eines Vertrags in Leipzig bis 2023 seine Ausstiegsklausel. Mit 53 Millionen Euro Ablöse ist er der zweitteuerste RB-Transfer.

Der 24-Jährige, der in der laufenden Bundesligasaison bisher auf 26 Treffer kommt, wird seinen Vertrag bei den Sachsen also nicht erfüllen. Im Gegenzug kassiert Leipzig eine Ablöse von 53 Millionen Euro.

Teuerster deutscher Spieler aller Zeiten

Werner ist damit nach dem 60-Millionen-Transfer von Naby Keita zum FC Liverpool vor zwei Jahren der zweithöchste Deal in der Vereinsgeschichte der Leipziger. Zudem löst Werner seinen Nationalmannschafts-Kollegen Leroy Sané als teuersten deutschen Fußballer der Geschichte ab. Sané war für rund 50 Millionen Euro von Schalke 04 zu Manchester City gewechselt.