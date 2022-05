Offensivkraft Kopacz wechselt von Würzburg zum FC Ingolstadt

Der 22-Jährige hatte zuvor für die Würzburger Kickers gespielt, die zum Saisonende in die Regionalliga Bayern abgestiegen sind. "David ist technisch sehr gut ausgebildet und in der Lage, immer wieder selbst in torgefährliche Räume zu gelangen sowie seine Mitspieler dort in Szene zu setzen", erklärte Sportdirektor Malte Metzelder. Kopacz selbst will die Chance nutzen und sich bei den Oberbayern weiterentwickeln. "Der FC Ingolstadt 04 ist ein junger, ambitionierter und zugleich sehr familiär geführter Verein – eine Mischung, die mir super gefällt."

FCI will Probleme in der Offensive angehen

Der FC Ingolstadt hatte besonders in der Offensive große Probleme in der abgelaufenen Spielzeit, erzielte mit 30 Treffern die wenigsten Tore der Liga. Kopacz solle beim Absteiger nun das "Angriffsspiel beleben". Über Vertragsdetails machten die Ingolstädter keine Angaben.

Ein BVB-Gewächs

Kopacz wurde von der U 16 bis zur U 19 bei Bundesligist Borussia Dortmund ausgebildet. Mit dem BVB gewann er 2015 die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft, zwei Jahre später die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Im Juli 2018 wechselte der Rechtsfuß zum VfB Stuttgart. Um weiter Spielpraxis zu sammeln, liehen die Schwaben den variablen Mittelfeldakteur für eine Saison zu Gornik Zabrze aus (25 Einsätze). Nach seinem Engagement beim polnischen Erstligisten zog es ihn zu den Würzburger Kickers, für die er in 32 Zweit- und 34 Drittligaspielen auf sieben Tore und 17 Assists kam.