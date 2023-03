Offensiv zu harmlos: FC-Bayern-Frauen scheitern am FC Arsenal

Der 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel in München hat den FC-Bayern-Frauen nicht gereicht. In London konnte die Mannschaft um Torjägerin Lea Schüller nicht an die zuletzt gezeigten starken Leistungen aus dem Hinspiel oder der Bundesligapartie gegen Wolfsburg anknüpfen und unterlag verdient.

Frühe Gegentore im Londoner Regen

Nach anfänglich akzeptablem Beginn der Deutschen übernahmen die Gunners im Emirates Stadium in London die Initiative. Ein Traumtor von Frida Maanum (19.) sowie ein Kopfball von Stina Blackstenius (26.) brachten sie recht schnell mit zwei Treffern in Front.

In der Folge vergaben die Hausherrinnen noch eine Vielzahl an Top-Möglichkeiten - insofern konnten sich die Bayern-Frauen sogar noch glücklich schätzen, "nur" mit 0:2 in die Pause zu gehen.

London dem 3:0 näher als Bayern dem Anschlusstreffer

Offensiv war das viel zu wenig in der ersten Hälfte. Und das setzte sich zunächst auch nach dem Wechsel so fort. Die Elf von Trainer Alexander Straus stand nun defensiv sicherer. Offensiv kam man aber nur zu gelegentlichen Torchancen wie etwa durch Klara Bühl (60.). Mehr von der Partie hatten aber weiterhin die Gastgeberinnen, die in der 73. Minute durch Caitlin Foord die große Chance zum 3:0 vergaben.

So durften die Münchnerinnen bis zum Schluss auf einen Treffer und damit auf die Verlängerung hoffen. Allerdings ließ die dicht gestaffelte Arsenal-Abwehr keine Großchance mehr zu, auch nicht in den sieben Minuten Nachspielzeit. So blieb es beim 2:0. Der FC Arsenal trifft damit im Halbfinale entweder auf den VfL Wolfsburg oder auf Paris St. Germain.

FC Barcelona setzt sich klar gegen Roma durch

Zuvor hatte sich im zweiten Viertelfinalspiel des Abends der FC Barcelona gegen AS Rom mit 5:1 (3:0) durchgesetzt. Schon das Hinspiel in Rom hatte das Team aus Katalonien mit 1:0 gewonnen. Die Treffer erzielten Fridolina Rolfö (2), María León, Asisat Oshoala und Patri. Der FC Barcelona trifft nun im Halbfinale auf den FC Chelsea oder Olympique Lyon.