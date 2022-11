Offensiv-Armut alarmiert den Club: "Wir sind im Abstiegskampf"

Christian Mathenia mochte nichts mehr schönreden nach der alarmierenden Heimniederlage des 1. FC Nürnberg gegen einen fußballerisch klar besseren 1. FC Magdeburg. "Wenn ich auf die Tabelle gucke, ist es klipp und klar, dass wir im Abstiegskampf sind", sagte der Torwart nach dem verdienten 1:2.

Auch der Club-Kapitän Christopher Schindler machte aus seinem Frust keinen Hehl: "Der Auftritt war für ein Heimspiel grundsätzlich nicht gut genug. Wir müssen schauen, dass wir die zweite Liga annehmen."

Kapitän Schindler: Stürmer "in die richtige Position bringen"

Denn sonst könnte diese Saison ganz bitter für den Club enden. Nach der 1:2-Niederlage steht Nürnberg auf Tabellenplatz 17. Der neunte Tabellenplatz ist zwar nur drei Punkte entfernt, doch der Trend macht nur wenig Mut. Seit drei Spielen wartet der FCN nun auf einen Sieg. Und besonders die Offensive gibt Anlass zur Sorge. Nur 13 Treffer in 15 Spielen - keine Mannschaft hat weniger getroffen.

Kevin Schindler betonte auch nach dem Magdeburg-Spiel: "Wir haben super Leute vorne, die auch torgefährlich sein können. Wir müssen schauen, dass wir die in die Positionen bringen, wo sie torgefährlich sein können." Vor allen Dingen die Passivität in der ersten Hälfte habe das aber unmöglich gemacht.

Weinzierl: Hätte "definitiv" noch mehr auswechseln können

Das sieht auch der Trainer so. Schließlich wollten die Nürnberger eigentlich "mutig sein, vor allem in der Anfangsphase", so Weinzierl. Stattdessen seien sie aber überhaupt "nicht gut ins Spiel hereingekommen". Stattdessen musste der Coach in der Pause den wirkungslosen Mats Möller Daehli und auch den Stürmer Kwadwo Duah aus dem Spiel nehmen. Doch verdient hätten laut Weinzierls Ansicht wohl noch der ein oder andere Spieler, vorzeitig den Gang unter die Dusche anzutreten: "Ich hätte mehrere auswechseln können - definitiv."

"Bittere Gegentore nach Standardsituationen"

Allerdings ist das Thema mit mangelnden Torausbeute nicht das einzige Problemfeld für den neuen Coach. "Besonders bitter" seien für Weinzierl "die Gegentore nach Standardsituationen, in denen die Abwehr nicht gut positioniert war". Einfache Möglichkeiten, die es dem Gegner erlauben dem FCN wichtige Punkte im Abstiegskampf zu rauben.

So ist es, "wenn Du gewinnen musst"

Nun ist Weinzierl nicht nur als Übungsleiter gefragt, auch als Psychologe muss er seine Spieler auf die kommenden Wochen gut einstellen, denn: "Der Kopf spielt schon eine Rolle, wenn du gewinnen musst", so Weinzierl. Und genau deshalb fehle es dem 1. FC Nürnberg momentan "an der Leichtigkeit". Die beste Medizin wäre wohl sein Sieg am kommenden Mittwoch. Dann spielt der 1. FC Nürnberg gegen Hansa Rostock. Mit drei Punkten könnten die Mittelfranken Rostock überholen - und die Abstiegsränge erst einmal wieder verlassen.