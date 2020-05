Offene Fragen im bayerischen Amateurfußball

Ab wann darf wieder trainiert werden?

Koch bedauert ohnehin, dass die Individualsportler demnächst wieder trainieren dürfen, Mannschaften aber noch warten müssen. Im Fußball gebe es diverse körperlose Spiel- und Trainingsformen.

"Es gibt doch so viele schöne Spielformen, wo man auch die Abstandsregeln einhalten kann. Flanke, Kopfball, Tor, sagt man so schön. Und da steht noch einer hinter dem Tor, der die Bälle einsammelt, wenn der Ball mal nicht aufs Tor gegangen ist. Dann sind schon vier Leute zusammengespannt." BFV-Präsident Rainer Koch im BR-Interview

Koch zeigte sich optimistisch, dass es auch auf den Fußballplätzen demnächst wieder beginnen könnte. Man stehe in engem Austausch mit dem Innenministerium. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Tagen auch eine Erlaubnis bekommen, mit dem Training beginnen zu können", sagte Koch.

Allerdings verwies er auch auf die regionalen Unterschiede der Virusverbreitung in Bayern. Am grundsätzlichen BFV-Plan - spätestens ab August Training in ganz Bayern möglich, Saison-Wiederbeginn am 1. September - würden auch frühere Trainingsmöglichkeiten in einzelnen Orten nichts ändern.