Offene Fitnessstudios: "Die Stimmung der Mitglieder ist gut"

Durch die Schließung der Fitnessstudios kamen viele von ihnen an ihr wirtschaftliches Limit. Die meisten von ihnen waren darauf angewiesen, weiter die Beiträge ihrer Mitglieder einzuziehen. Viele akzeptierten diese Regelung, manche aber kündigten ihre Mitgliedschaft. Beim Fitnessstudio "Aktiv & Relax" in Wolfratshausen beispielsweise, sind von 1.000 Mitgliedern vor den Schließungen 700 Mitglieder übrig geblieben.

Wertschätzung Fitness

Viele Sportler haben gemerkt, wie wichtig regelmäßiges Training für ihre körperliche und seelische Gesundheit ist und haben den Besuch in ihren Fitnessstudios schmerzlich vermisst. Was deutlich wurde: Fitnessstudios sind auch wichtige soziale Räume. Vor allem für das ältere Publikum. Diese merkten auch den Mangel an regelmäßigem Training besonders.

"Die Älteren haben die Schließung sehr stark bei ihren gesundheitlichen Beeinträchtigungen gemerkt, die merken es schneller, wenn sie sich nicht regelmäßig bewegen, die merken es sofort, wenn sie nicht mehr so leicht aus dem Bett kommen,. Darum sind sie heilfroh, dass sie wieder trainieren können." Michael Bocksch, Sport- und Fitnesskaufmann und Mit-Besitzer des Studios Aktiv & Relax in Wolfratshausen

Endlich wieder trainieren!

Seit Mitte Mai sind die Fitnessstudios wieder geöffnet. Deren Besitzer als auch die Mitglieder sind darüber sehr froh. Da in den Fitnessstudios die 3G-Regeln herrschen, Abstandsregeln eingehalten und Hygiene-Konzepte umgesetzt werden, gibt es auch kaum Vorbehalte unter den Mitgliedern.

"Ich bin sehr glücklich, dass das Studio wieder auf ist. Ich gehe dreimal in der Woche seit acht Jahren. Ich bin sehr froh, dass es das Studio gibt." Kurt, 88 Jahre alt, trainiert im Aktiv & Relax in Wolfratshausen

"Ich habe gar keine Vorbehalte, ins Studio zu gehen. Ich bin sehr froh, wieder regelmäßig trainieren zu können." Max, trainiert im Schnitt dreimal in der Woche vor allem mit freien Gewichten