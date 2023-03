Österreichs Gold-Langläufer 1999 – pharmakologisch gut betreut?

Vor 25 Jahren, im März 1998, begannen in Berlin die Prozesse zur Aufarbeitung des Doping-Systems in der ehemaligen DDR. Verurteilt wurde dabei auch der Sportmediziner Dr. Bernd Pansold, wegen Beihilfe zur Körperverletzung an Minderjährigen.

Pansold war da schon beim Olympiastützpunkt Obertauern in Österreich angestellt, betreute unter anderem Skistar Hermann Maier. Ob Pansold auch in Österreich pharmakologisch nachgeholfen hat? Es gibt neue Indizien.

Neue Indizien - auch in Österreich „pharmakologisch“ nachgeholfen

Rückblick auf den 26. Februar 1999: Bei den Ski-Nordisch-Weltmeisterschaften in Ramsau am Dachstein in der Steiermark gewinnt die österreichische Langlaufstaffel sensationell Gold. Betreut wird die Staffel von Trainer Walter Mayer, der später mehrmals des Dopings überführt wird, und von Dr. Bernd Pansold. Pansold und Mayer arbeiten damals also zusammen. Und es gibt neue Indizien, dass dabei pharmakologisch nachgeholfen wurde.

Die kommen von Heinrich Bergmüller. Bergmüller leitete Ende der 1990er den Olympiastützpunkt Obertauern, damals das Höhen-Trainingszentrum in Österreich. Pansold war dort angestellt. Und verhielt sich merkwürdig, verrät Bergmüller heute: “Immer, wenn ich zu ihm ins Büro gekommen bin, hat er sofort seinen Computer zu gemacht, oder das Bild runter gefahren. Ich habe das Gefühl gehabt, er hat Misstrauen, oder Geheimnisse vor mir.”

Skepsis beim Olympiastützpunkt-Leiter

Bergmüller fand im Zimmer von Pansold geheime Pillen, Dragees, die für die Ski-Langläufer bestimmt gewesen sein sollten. Er wollte herausfinden, welche Substanzen drin sind, schaffte es aber nicht. "Ich habe das dann sogar Bekannten gegeben, also zwei Fachärzten für Biochemie, und die wollten das dann untersuchen und analysieren. Es war aber nicht möglich, die waren nicht in der Lage dazu und konnten nicht herausfinden, was das war und welche Substanzen."

Bergmüller wird in der Folge immer skeptischer. Und fällt dann nach dem WM-Sieg der österreichischen Langlaufstaffel 1999 endgültig vom Glauben ab. Pansold sagte da zu ihm, "das sei sein Erfolg". Der Sportmediziner: "Denn eines sag ich Dir, es geht nicht ums Training. Gewinnen tun die, die pharmakologisch am besten betreut werden." Dieser Satz ist für Bergmüller "ein einschneidendes Erlebnis".

Auf Anfrage möchte sich Pansold dazu nicht äußern. Auch auf die Frage, was in den geheimen Pillen drin war. Er schreibt:

"Es besteht kein Anlass, die Fragen zu beantworten." Bernd Pansold in einer E-Mail

Fakt ist: Nach seiner Zeit in Obertauern blieb Pansold in Österreich, und wurde 2003 von Red Bull engagiert. Er leitete rund 16 Jahre lang das konzerneigene Trainingszentrum in Thalgau, und betreute von Red Bull gesponserte Stars wie Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Ski-Star Lindsey Vonn.