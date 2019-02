Österreich triumphiert im WM-Slalom, Neureuther fädelt ein

Mit seinem Ausscheiden hat Neureuther in seinem voraussichtlich letzten Rennen bei einem alpinen Großereignis die erhoffte Medaille verpasst. Nach drei Titelkämpfen in Serie mit Torlauf-Edelmetall musste der 34-Jährige der Konkurrenz diesmal bei der Medaillenvergabe zusehen. 2013 in Schladming (Silber), 2015 in Vail/Beaver Creek (Bronze) und 2017 in St. Moritz (Bronze) hatte Neureuther dem Deutschen Skiverband am letzten WM-Renntag noch eine glänzende Plakette beschert. Dieses Jahr muss der von personellen Problemen gebeutelte DSV ohne Medaille bei den Männern vom Saisonhöhepunkt abreisen.

Neureuther macht weiter bis zum Weltcup-Finale

Ob Neureuther nach dieser Saison noch weiter macht, ließ er auch nach dem Rennen offen. "Ich werde die Saison ganz normal zu Ende fahren und dann eine Entscheidung bekanntgeben", sagte der Familienvater dem ZDF. "Das ist ja alles von vielen Faktoren abhängig, aber im Moment habe ich viel Spaß am Skifahren." Noch stehen zwei Slalom-Weltcup-Rennen aus: Kranjska Gora (10. März) und das Finale in Andorra (17. März).

Dreifach-Triumph der Österreicher

Weltmeister in Schweden wurde Marcel Hirscher aus Österreich. Mit 65 Hundertstel Vorsprung verwies der 29-jährige Salzburger seinen Landsmann Michael Matt auf Rang zwei. Marco Schwarz wurde Dritter (+0,76). Hirscher ist damit der erfolgreichste Athlet bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften.

Tremmel als einziger DSV-Läufer in der Wertung

Dominik Stehle vom SC Obermaiselstein war nach dem ersten Lauf 21., ging hochmotiviert in den zweiten Durchgang, schied aber nach starker Innenlage aus. Anton Tremmel vom SC Rottach-Egern kam mit Startnummer 51 im ersten Lauf ebenfalls unter die ersten 30, landete am Ende auf Rang 25. Damit war der 24-jährige WM-Neuling bester Deutscher.

Rebensburg holt einzige WM-Medaille für den DSV

Immerhin hatte Viktoria Rebensburg mit Silber im Riesenslalom dafür gesorgt, dass die WM in Are aus deutscher Sicht zumindest mit einem Podestplatz zu Ende ging.