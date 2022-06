Ocean-Challenge: Nach 37 harten Tagen zurück in Nürnberg

Herber Rückschlag auf dem Heimweg

Auf dem Rückweg von Gibraltar nach Nürnberg stand der Eiserne Franke kurz davor aufzugeben. Aber nicht, weil er körperlich am Limit war, sondern weil in Barcelona das E-Begleitfahrzeug aufgebrochen wurde. "Das Team und ich besaßen nur noch das, was wir am Leibe trugen", erzählt Bernhard Nuss. Doch mit vereinten Kräften und der Unterstützung von Freunden daheim ging es schließlich weiter. Psychisch und physisch ist Bernhard Nuss an Extreme gewöhnt und als "Eiserner Franke“ bekannt. So hat er bei einer früheren Challenge beispielsweise 66 Triathlon in einem Jahr geschafft. Für die Verpflegung und für die gute Stimmung bei solchen Aktionen ist seine Frau Inge immer dabei, auch diesmal auf der Route die Schweiz, Frankreich und Spanien und retour.

Endlich mal nix tun

Nun ist der 61-Jährige müde, aber gesund wieder zurück in der Heimat. In den nächsten Tagen wird er erstmal die Beine hochlegen und nichts tun, verrät er. Denn sein Körper schmerze von der langen Anstrengung sehr. An ein neues sportliches Ziel will Bernhard Nuss vorerst nicht denken. Doch während er dies erzählt, fällt ihm gleichzeitig der Lied-Refrain von Udo Jürgens ein "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an…" und er schmunzelnd vielsagend.