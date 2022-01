Oberstdorfer Rydzek-Geschwister gemeinsam zu Olympischen Spielen

Als Geschwister-Paar zu den Olympischen Spielen. Für Coletta und Johannes Rydzek geht bei den Winterspielen in Peking ein Traum in Erfüllung. Doch so sehr sie dieses Erlebnis zusammenschweißt, so sehr müssen sie aktuell auf Distanz gehen, um die Olympia-Teilnahme des anderen nicht durch eine Corona-Infektion zu gefährden.

Ungewöhnlich für die beiden Geschwister, die sonst so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen und auch gerne gemeinsam trainieren: "Bei so einer Langlauf-Einheit kann man über Vieles gemütlich Reden. Ich mal über meine Sorgen, sie über ihre", berichtet Johannes Rydzek in "Blickpunkt Sport".

Coletta Rydzek: "Muss ein bisschen mehr schnaufen"

Auch wenn diese gemeinsamen Trainings-Einheiten für Coletta etwas anstrengender sind als für ihren Bruder: "Ich muss vielleicht ein bisschen mehr schnaufen. Man merkt schon, dass er ein paar mehr Trainingsjahre hat. Aber ich komm schon hinterher", sagt die 24-Jährige. Und auch vor den Rennen können sich die Geschwister aufeinander verlassen: "Was auch immer ist, wir fiebern mit. Vor dem Rennen kommt dann immer noch der Daumendrücker", erzählt Johannes Rydzek.

Sechs Jahre liegen der 30-jährige Johannes und seine Schwester (24) auseinander. Somit hat er automatisch die Große-Bruder-Rolle inne. Und auch sportlich ist der Olympiasieger von 2018 der Erfahrenere von beiden - für den Nordischen Kombinierer ist es bereits die vierte Olympia-Teilnahme. Er gehörte besonders zwischen 2015 und 2019 zur absoluten Weltspitze. In dieser Zeit holte er nicht nur Olympisches Gold sondern auch sechs WM-Titel, dazu allerlei Bronze- und Silbermedaillen.

Gebremste Erwartungen für Peking

Mittlerweile ist er nicht mehr der Siegläufer schlechthin. Aber mit den Plätzen drei und fünf in Val di Fiemme Anfang des Jahres ließ er aufhorchen und zeigte, dass er doch für eine Top-Platzierung in Peking in Frage kommen könnte.

Coletta hat da eine weit weniger bewegte Karriere hinter sich. Die Langläuferin feierte in dieser Saison in der Lenzerheide mit Platz sechs das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere, mit dem sie sich auch ihr erstes Olympia-Ticket sicherte. Ihre Premiere wird umso schöner, weil sie sie mit ihrem Bruder teilen kann. Auch wenn sich beide die gemeinsamen Olympischen Spiele anders vorgestellt hatten, als die umstrittenen Spiele in Peking.

Rydzek: "Ohne den Athleten funktionieren die Spiele ja nicht"

Ein Boykott kam für sie dennoch nicht in Frage. Sie richten die Bitte an das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Athleten mehr in der Vordergrund zu rücken. "Denn ohne Athleten funktionieren die Spiele ja nicht", betont Johannes Rydzek.

Damit seine Schwester dennoch eine möglichst tolle Olympia-Premiere erlebt, gab es vom großen Bruder ein Päckchen: "Ein kleines Fresspaket, einen Glücks-Anhänger habe ich auch bekommen und mehrere Riegel", freut sich Coletta. Und spätestens wenn der erste Wettkampf ansteht, gibt es dann auch wieder gedrückte Daumen.