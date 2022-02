Skispringer Geiger verliert durch Platz fünf die Weltcupführung

Der zweimalige Bronzegewinner bei den Olympischen Spielen in Peking ist beim Einzelspringen in Lahti knapp am Podest vorbeigesprungen.

Mit 125,5 Metern zeigte von den DSV-Adlern nur der Oberstdorfer Karl Geiger im ersten Durchgang, dass mit ihm zu rechnen sein könnte. Damit reihte er sich hinter dem Norweger Halvor Egner Granerud auf Platz zwei ein. Im Finale konnte er mit seinen 123,5 Metern den gewaltigen Satz seines Konkurrenten Kobayashi keineswegs kontern. Der Japaner landete damit punktgleich mit Granerud auf Platz eins. Rang drei erreichte Stefan Kraft aus Österreich.

Eisenbichler in den Top-10

Markus Eisenbichler aus Siegsdorf zog seinen ersten Sprung halbwegs durch und erreichte 123 Meter. Damit musste er von Rang 13 aus im Finale angreifen. Das tat er mit einem Satz auf 127 Meter, der ihn auf Platz acht nach vorne brachte.

Schmid verbessert sich im Finale

Constantin Schmid vom WSV Oberaudorf erreichte mit seinen 116,5 Metern als 25. gerade so den zweiten Durchgang. Im Finale verbesserte er sich aber durch einen weiten Satz auf 125,5 Meter auf Platz 19. "Ich müsste es halt mal in beiden Sprüngen durchbringen", haderte er danach.

Leyhe und Freund mit durchwachsenen Sprüngen

Stephan Leyhe (SC Willingen) gelangen mit 121,5 und 123 Metern auch nicht die ganz großen Sprünge, wie auch Severin Freund vom WSV DJK Ratsbüchl (120 und 120,5 Meter). Damit erreuchte der Willinger Rang 16 und der Niederbayer Platz 23.

Paschke-Aus nach dem ersten Sprung

Für Pius Paschke vom WSV Kiefersfelden war hingegen bereits nach dem ersten Sprung auf 113,5 Meter Schluss. "Es gelingt mir gerade einfach nicht", klagte er nach dem Ausscheiden.