25.09.2020, 15:11 Uhr

Oberstdorf plant Auftakt der Vierschanzentournee mit Zuschauern

Den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf sollen am 29. Dezember 2.500 Zuschauer live am Schanzentisch mitverfolgen können. Das ist zumindest die aktuelle Planung der Veranstalter. Der Kartenverkauf soll am 1. Oktober beginnen.