Oberstdorf feiert seine Olympia-Helden

Es war eine lange und kräftezehrende Saison, die nun hinter den Olympioniken des SC Oberstdorf liegt. Seit letztem Sonntag ist die Saison nun offiziell vorbei. Zeit, um gefeiert zu werden.

In der Heimat wurden die Oberstdorfer um Katharina Althaus, Vinzenz Geiger, Karl Geiger und Johannes Rydzek für ihre Leistungen geehrt. Erfolgreichster Athlet des SC Oberstdorf bei den Winterspielen war Vinzenz Geiger. Der Allgäuer holte in der Kombination eine Goldmedaille im Einzelwettbewerb sowie eine Silberne im Teamwettbewerb.

Geiger blickt auf erfolgreiche Saison zurück

Mit zwei olympischen Bronzemedaillen und dem zweiten Platz im Gesamtweltcup blickt auch Karl Geiger auf eine erfolgreiche Saison.

Das fanden auch die Oberstdorfer, die den 29-Jährigen in seiner Heimatstadt am Mittwoch feierten. "Das gibt sehr viel Kraft. Es ist so schön, die ganzen Leute, vor allem auch die Kinder, hier zu sehen", sagte der Skispringer im BR-Interview und zieht ein positives Fazit der Saison: "Ich bin sehr zufrieden. Das Niveau war extrem hoch, ich war sehr konstant."

Geiger: "Habe gemerkt, wie platt ich bin"

Auch, wenn der zweite Platz in der Gesamtwertung vielleicht ein ganz kleiner Wermutstropfen in der sonst so starken Saison ist. "Das ein oder andere Mal lief es nicht ganz so gut. Ich bin hinten raus müde geworden. Beim letzten Springen habe ich gemerkt, wie platt ich bin."

„Ich bin einfach stolz, dass ich das so gut hinbekommen habe und auch so gut abschließen konnte.“ Karl Geiger

Stolz sind auch die zahlreichen Oberstdorfer auf ihren „Karle“: „ Das ist das, was mir so viel zurückgibt, ich weiß noch genau, wie es war als ich ein Skiclub-Kind war, wie toll ich solche Empfänge fand, wenn aus dem Ort Sportler dabei waren, die worin gut sind."