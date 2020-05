vor 27 Minuten

Oberstdorf erwartet Mehrkosten für Nordische Ski-WM

Die Nordische Ski-WM in Oberstdorf wird so oder so teurer als gedacht. Für die momentan vom 23. Februar bis 7. März 2021 geplanten Titelkämpfe rechnet die Gemeinde mit Mehrkosten in Millionenhöhe.