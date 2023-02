Oberschenkel zwickt: PSG-Star Mbappé fällt gegen FC Bayern aus

Kylian Mbappé strich sich mehrmals mit der Hand über den linken hinteren Oberschenkel, als er begleitet von zwei Betreuern humpelnd und mit finsterer Miene in der Kabine verschwand.

Am Donnerstagnachmittag bewahrheiteten sich dann die schlimmsten Befürchtungen seines Vereins Paris St. Germain: Der WM-Torschützenkönig fällt mit einer Muskelverletzung für voraussichtlich drei Wochen aus und verpasst damit auch Teil eins des Champions-League-Krachers gegen Bayern München am 14. Februar (ab 21 Uhr in der Livereportage zum Hören bei BR24 Sport).