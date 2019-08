Oberfranke Bittner will E-Fußball-Weltmeister werden

"Ich bin zu allem in der Lage, wenn alles stimmt", sagt der 20-jährige Bittner vor dem WM-Auftakt: "Es ist Qualität vorhanden, und das werden wir auch zeigen." Im vergangenen Jahr schaffte es Bittner, der in der virtuellen Bundesliga für Werder Bremen spielt und sowohl im Einzel wie auch im Team amtierender deutscher Meister ist, bei der WM ins Halbfinale. Dort musste er eine bittere 4:9-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Mosaad "MSdossary" Aldossary aus Saudi-Arabien hinnehmen.

Für Bittner, geboren in Bayreuth, aufgewachsen in Helmbrechts, ist bei der Einzel-WM doppelt Wiedergutmachung angesagt. Zum einen für die Niederlage im vergangenen Jahr, zum anderen für bittere Pleiten bei der vergangenen Team-WM. Im April ermittelte der Weltfußballverband FIFA erstmals einen Mannschafts-Weltmeister im virtuellen Fußball. Bittner und seiner Bremer Teamkollege Mohammed "MoAuba" Harkous vertraten Deutschland - und überstanden nicht einmal die Vorrunde. Nach einem 0:9-Debakel gegen Brasilien war vorzeitig Schluss.

Konsolenduell im Finale

Neben dem aktuellen Weltranglistendritten Bittner und Harkous sind in London noch die deutschen Profis Erhan "Dr. Erhano" Kayman (zuletzt VfB Stuttgart), Tim "TheStrxngeR" Katnawatsos (FC Basel, deutscher Meiter 2018), Niklas "NRaseck" Raseck (Rogue) und Dylan "DullenMike" Neuhausen (VfL Wolfsburg) am Start. Topfavorit ist der 17-jährige Lokalmatador und Weltranglistenerste Donovan "Tekkz" Hunt, natürlich ist auch Titelverteidiger Aldossary am Start.

Beide Spielen auf der "Xbox"-Konsole, nur einer kann es bis ins Finale schaffen. Der zweite Finalist wird bei der WM (2. bis 4. August in London) im Duell mit dem besten E-Fußballer auf der "Playstation" ermittelt. Hier gilt der Argentinier Nicolas "nicolas99fc" Villalba vom FC Basel als Topanwärter auf den Weltmeistertitel.

Die Profis wurden in vier Gruppen zu je acht Spielern eingeteilt. Am Freitag und Samstag geht es in den Gruppenspielen um den Sprung in die K.o.-Phase, am Sonntag stehen die Konsolen-Endspiele und das konsolenübergreifende Finale mit Hin- und Rückspiel - je ein Duell auf Xbox und Playstation - an.