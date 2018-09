Pushbikers vor dem ersten WM-Start

Der 37-Jährige Christian Grasmann ist in München geboren und lebt in Holzkirchen. Seit 2003 ist er als Radsportler aktiv. 2004 stand er zum ersten Mal bei deutschen Bahn-Meisterschaften als Dritter in der Einzelverfolgung auf dem Podium. 2010 errang Grasmann seinen deutschen Meistertitel im Zweier-Mannschaftsfahren. Danach glänzte er vor allem bei Sechstagerennen. Als Gründer der Renngemeinschaft Maloja Pushbikers und will den Bahnradsport in Deutschland jetzt "in die Moderne" bringen.

Straßenrad-WM in Innsbruck

Mit seinem Team wird er an der kommenden UCI Straßenrad Weltmeisterschaft in Innsbruck teilnehmen. Die Pushbikers starten am 23. September in der Disziplin Mannschaftszeitfahren mit insgesamt sechs Fahrern.