Nur Vlhova ist schneller: Dürr nach erstem Lauf auf Rang zwei

Starker Auftritt von Lena Dürr beim Nachtslalom in Schladming! Die Münchnerin fuhr im ersten Durchgang in 45.55 Sekunden auf Rang zwei - nur knapp drei Zehntel Abstand auf die Führende Petra Vlhová (45.28 Sekunden). "Ich habe versucht, nicht zu viel nachzudenken", sagte Dürr im Interview mit dem SID. "Ich freue mich schon jetzt auf den zweiten Durchgang. Es ist einfach eine Gaudi."

Auf Rang drei liegen zeitgleich die Schweizerin Wendy Holdener und die Kanadierin Ali Nullmeyer (45.63s), dahinter die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Lena Dürr kann im letzten Slalom vor den Olympischen Spielen nun zum dritten Mal in dieser Saison auf dem Podest landen. Bislang verbuchte die 30-Jährige in dieser Saison zwei dritte Plätze. Beim letzten Slalom in Kranjska Gora verpasste sie das Podium mit Rang vier knapp.

Auch Emma Aicher, die die Olympia-Norm bereits am Wochenende knackt, fuhr im ersten Durchgang in die Top-10 (46.32s).

Von Flachau nach Schladming

Erst am Donnerstag wurde das Rennen kurzerhand von Flachau nach Schladming, wo sonst nur das Nightrace der Männer stattfindet, verlegt. Grund dafür waren die hohen Inzidenzen im Bundesland Salzburg. Zum ersten Mal nach der alpinen Skiweltmeisterschaft findet für die Damen nun wieder ein Rennen in Schladming statt.

Der zweite Durchgang startet um 20:45 Uhr (zum Livestream).