Nur noch Bayern und Bayer international vertreten - warum?

Nicht nur, dass Mannschaften wie RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt den Sprung unter die letzten acht in der Champions League nicht geschafft haben, die Art und Wiese wie chancenlos sie beim 0:7 gegen Manchester City oder beim 0:3 in Neapel gewesen sind, macht stutzig. Ex-Nationalspieler und Fußballexperte Matthias Sammer kritisiert die Bundesliga heftig: zu wenig Physis, Tempo, Zweikampfhärte im deutschen Fußball - so seine Analyse.

Anders sieht es Leipzigs Trainer Marco Rose. Dass alle Bundesligisten die Gruppenphase überstanden hätten, sei top, meint er.

Die Frage der Woche:

Zwei von sechs raus in Champions- und Europa League: Was ist los mit dem deutschen Fußball?

