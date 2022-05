Nur Mut zur Rolle vorwärts: Am 27. Mai ist Tag des Purzelbaums

Hintergrund und Fakten zum Purzelbaum:

2009 erkor Jörg Wilkesmann-Brandtnerser den 27. Mai zum Tag des Purzelbaums. Den Weltrekord im Purzelbaumschlagen hält ein US-Amerikaner mit 1.330 in der Stunde. Die Weltmeisterschaft im Purzelbaumschlagen findet in Bremen statt. Andere Worte für Purzelbaum sind Kalabums, Kopsterbölter, Kusselkopf, Pusselkopp oder Kisselköpper. Christian Morgenstern schrieb über den Purzelbaum ein Gedicht. In der Turnersprache heißt der Purzelbaum Rolle vorwärts.

Wie geht ein Purzelbaum?

Aufrecht stehen, Füße parallel nebeneinander, je nach Belieben hüftbreit oder geschlossen.

Arme eng am Körper halten, Handflächen nach unten zeigen lassen.

Ungeübte beginnen die Übung in der Hocke.

Handflächen schulterbreit vor sich auf den Boden aufsetzen.

Gleichzeitig mit den Beinen abstoßen und nach vorne rollen.

Wichtig: Das Kinn in Richtung Brust ziehen, und den Rücken rund machen.

Sobald der Rücken den Boden berührt, Hände hochnehmen und in der Hocke landen. Aufstehen

Wie lernt man einen Purzelbaum?

Bereits kleine Kinder können den Purzelbaum lernen. Mutter-Kind-Turnen beginnt mit drei Jahren. Spätestens im Sportunterricht in der Schule wird den Kindern die Rolle vorwärts beigebracht. Ebenso Rolle Rückwärts und die Flugrolle. Selbst auf dem Schwebebalken lässt sich mit etwas Übung ein Purzelbaum bewerkstelligen.

Was bringt Turnen?

Turnen hat viele Vorteile für Kinder:

fördert Motorik

bringt gesunde Haltung, Gleichgewicht, Koordination

stärkt Immunsystem, stärkt Knochen und Sehnen

fördert Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen

schafft Sozialkompetenz

macht schlau

bringt Spaß und Wohlbefinden

Für wen geeignet?

Für alle, die Lust und Spaß haben, sich regelmäßig zu bewegen und Turnübungen spannend finden. Selbst Ältere können mit dem Turnen anfangen, Beweglichkeit und Kraft und Koordination kommen mit dem Training bis zu einem gewisse Maße zurück. Viele Vereine, wie der MTV München, haben offene Turnstunden für Interessierte jeden Alters.