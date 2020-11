Nur 48 Stunden: Länderspiel-Kurztrip nach Spanien

Löws Angstgegner Spanien

Die deutsche Nationalmannschaft reist als Gruppenerster nach Spanien - mit einem Punkt Vorsprung in der Tabelle. Ein Unentscheiden würde also zum Gruppensieg reichen. Taktieren mag Löw trotzdem nicht. "Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendetwas verteidigen", kündigte er an. Das glückte ihm gegen Spanien in seiner Amtszeit als Bundestrainer noch nie.

FC-Bayern-Spieler selbstbewusst

Immerhin: Löws demonstrativ nach außen getragener Optimistmus hat auch seine Spieler erreicht. "Wir müssen da mit breiter Brust auf den Platz gehen und die Tabellenführung verteidigen", sagte Serge Gnabry vom FC Bayern. Nach zwei Unentschieden zum Nations-League-Auftakt hat das DFB-Team trotz immer noch unübersehbarer Abwehrschwächen langsam zu seiner Normalform gefunden.

Auch Torwart Manuel Neuer, der in Spanien sein 96. Länderspiel absolvieren und damit alleiniger Rekordnationaltorhüter wird, will nicht auf Remis spielen. "Es ist ein Duell auf Augenhöhe. Wir sagen nicht, wir verwalten da irgendwie ein Ergebnis oder schauen, dass wir auf Unentschieden spielen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Das ist unser großes Ziel", sagte der Kapitän.

Löw muss erneut die Abwehr umbauen

Personelle Experimente wird Bundestrainer Löw voraussichtlich nicht wagen. Die Nations-League-Spiele sieht der Bundestrainer auch als reale Test für die EM im kommenden Jahr und wird wohl seine vermeintlich stäkrste Elf auf den Platz schicken.

Nur in der Abwehr, dem Sorgenkind, muss er erneut improvisieren: Chelseas Antonio Rüdiger fehlt wegen einer Gelb-Sperre. Wie fragil das Team noch in der Abwehr ist, deckte zuletzt die Ukraine mit drei Pfostentreffern schonungslos auf. Torwart Neuer will das ber nicht überbewerten: "Wir haben gute Szenen und ein paar schlechte Szenen gesehen, das ist aber auch ganz normal in unserem Prozess."