Nur 35 Minuten-Einsatz: Das große Rätselraten um Sané

Der 24-Jährige, der in der Jugend auch drei Jahre für Bayer gespielt hatte, saß beim Spiel in Leverkusen zunächst nur auf der Bank. In der 32. Minute kam er für den verletzten Kingsley Coman auf den Platz. Doch bereits 35 Minuten später schickte ihn sein Trainer schon wieder runter. Für den hochgehandelten Transfer kam der 17-jährige Jamal Musiala ins Spiel. Der Nationalspieler schlich mit gesenktem Kopf sichtlich frustriert auf die Tribüne.

Thomas Müller: "Das ist jetzt eine harte Nummer"

Sein Mitspieler Thomas Müller musste ihn trösten und gab zu: "Das ist jetzt eine harte Nummer". Zugleich versicherte er aber: "Ich spiele mit Leroy sehr gerne zusammen. Er hat so viel Zug nach vorne". Obwohl er das gegen Leverkusen nicht zeigte, ist sich Müller sicher: "Leroy ist ganz nah dran, dass der Knoten aufgeht." Dafür braucht er laut dem Weltfußballer Robert Lewandowski "nach seiner Verletzung nur noch etwas Zeit".

Hansi Flick: "Heute mussten wir so reagieren"

Trainer Hansi Flick sah die Auswechslung auch nicht so dramatisch. Er betonte, die habe vor allem taktische Gründe gehabt. "Es gibt wenige, die ich auswechseln kann, wenn ich Jamal Musiala bringe", sagte Flick, sagte der Coach bezüglich dieser Position: Dafür kämen nun mal Thomas Müller, Serge Gnabry und eben Sané in Frage. "Müller sei unverzichtbar gewesen, Gnabry habe sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert", erklärte Flick. "Von daher gab es die Option Leroy, die musste ich nehmen. Heute mussten wir so reagieren, weil es keine andere Möglichkeit gab", lautete das Fazit des 55-Jährigen.

Aufmunternde Worte vom Trainer und Mitspieler

Seinem Spieler gab Flick noch aufmunternde Worte mit: "Er wird das verkraften. Er bekommt all unsere Unterstützung". Auch Müller ist sicher: "Er wird das wegstecken und wir stehen als Mannschaft hinter ihm." Und so geht Sané zwar bestimmt geknickt in die kurze Weihnachtspause – und dann auf ein Neues ins Jahr 2021.