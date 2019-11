Nur 3:3 - Jahn Regensburg verliert den Faden

Lange sah es nach dem fünften Saisonsieg für die Regensburger aus: Knapp 60 Minuten dominierten die Rot-Weißen die Partie, ehe sie - warum auch immer - den Faden verloren und die Gäste aus Osnabrück zur Aufholjagd einluden.

Sehenswerter Fallrückzieher bringt den Jahn in Führung

Ein kurioses Tor mit Seltenheitswert brachte nach 34 Minuten die 1:0-Führung für den Jahn: Jan-Marc Schneider setzte mit dem Rücken zum Tor zum Fallrückzieher an und traf platziert ins Eck. Noch vor der Pause erhöhte Marco Grüttner nach einem herrlichen Konter über Schneider und Sebastian Stolze mit seinem fünften Saisontor auf 2:0. Der Torjäger schloss überlegt ab und bewies in dieser Szene einmal mehr Übersicht und Technik. Die Gäste hatten in der ersten Hälfte wenig entgegenzusetzen. Wenn sie mal gefährlich vors Tor kamen, war Jahn-Keeper Alexander Meyer zur Stelle.