Nur 1:0 gegen den Oman: Füllkrug erlöst DFB-Elf beim Debüt

Beim letzten Test vor der WM traf die Elf von Hansi Flick am Mittwoch auf den Oman. Nicht dabei waren die noch nicht fitten Antonio Rüdiger und Thomas Müller.

Überraschend guter Auftritt der Gastgeber

Die deutsche Elf hatte von Beginn an sehr viel Ballbesitz und versuchte die Defensive der Gastgeber durch schnelles Passspiel zu knacken. Allerdings fehlte es zwischenzeitlich noch an der Passgenauigkeit. Die Gastgeber überraschten dagegen mit schnellem Umschaltspiel und suchten immer wieder den Weg nach vorne.

Zwei Chancen in Halbzeit eins

Die erste gute Chance von Kai Havertz (16.) wischte Omans Tormann Ibrahim Al Mukhaini stark aus dem rechten Eck. Angreifer Youssoufa Moukoku setzte in der Nachspielzeit das Leder noch an den rechten Pfosten.

Füllkrug trifft zur Führung

In der zweiten Halbzeit war beim Flick-Team mehr Offensiv-Drang zu sehen. Al Mukhaini hatte gut zu tun: Sané (51.), der eingewechselte Niklas Füllkrug (53.) und Kehrer (54.) prüften den Gäste-Keeper. Es drohte sogar erstmals seit 1978 ein letztes Länderspiel vor der WM ohne Sieg, Muhsen Al Ghassani (72.) hätte vor 25.654 Zuschauern den Führungstreffer für den viel engagierteren 75. der FIFA-Weltrangliste erzielen müssen. Schoss aber am leeren Tor vorbei.

In der 80. Minute klingelte es dann endlich im Kasten. Havertz konnte sich auf der rechten Seite durchsetzen und marschierte in den Strafraum. Füllkrug, der die Kugel gut in die Bewegung mitnahm, schob und flach an Al-Mukhaini vorbei zum 1:0-Erfolg ein.