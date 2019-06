Nürnbergs Verteidiger Leibold wechselt zum HSV

Leibold unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Er ist der achte Neuzugang der Hamburger. Leibold absolvierte in der vergangenen Spielzeit 32 Bundesliga-Spiele gab dabei drei Torvorlagen für Nürnberg. Leibold war im Sommer 2015 ablösefrei vom VfB Stuttgart nach Franken gewechselt. Insgesamt bestritt er 32 Erstliga- und 70 Zweitligaspiele für den FCN.

Testspiel-Pleite gegen Bayreuth

Indes kassierten die Nürnberger die erste Niederlage in der Saison-Vorbereitung. Nach zwei Siegen unterlag der fränkische Erstliga-Absteiger am Samstag mit 1:2 (1:1) beim Fußball-Regionalligisten SpVgg Bayreuth und zeigte dabei Defizite in der Defensive.