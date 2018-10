Auch 13 Gegentore bringen Köllner nicht aus der Ruhe

Die Gründe für die saftigen Klatschen liegen für den Coach auf der Hand: "Wenn man die Tabelle anschaut, sieht man jetzt genau: Wir haben gegen zwei Mannschaften gespielt, die momentan in einer Top-Verfassung sind", so Köllner. Nach dem siebten Spieltag führt Borussia Dortmund, die sieben Mal gegen den Club einnetzten, vor RB Leipzig mit sechs Toren gegen die Franken, die Tabelle an.

"Keine Schlösser bauen"

Für den Oberpfälzer kommen solche Lehrstunden nicht unerwartet. "Du als Aufsteiger siehst dann auch, wo deine Grenze liegt“, erklärte Köllner. Bezüglich der Qualität gebe es zwischen dem Aufsteiger und den Topmannschaften nun mal große Unterschiede. "Das muss man realistisch sehen und da darf man nicht irgendwelche Schlösser bauen", lautet sein Fazit.

"Kein Sahnetag" und wenig Ballbesitz

Selbst die hohe Zahl der Gegentreffer bringt den Trainer nicht aus der Ruhe. "Uns war im vorherein klar, dass wir gegen etablierte internationale Mannschaften schon einen Sahnetag haben müssen. Und den haben wir halt nicht erwischt. Wir waren im eigenen Ballbesitz schlecht – und dann erwischt’s Dich halt und dann kriegst sechs Stück", sagte Köllner.

Keeper Bredlow entfacht Torhüter-Diskussion selbst

Einen schmerzte die Niederlage gegen Leipzig allerdings besonders: Nürnbergs Torhüter Fabian Bredlow. "Sechs Tore, scheißegal, wo du die kassierst, tun einfach höllisch weh, egal gegen wen", sagte der 23-Jährige. Bei einigen Treffern agierte Bredlow zudem nicht besonders glücklich. Wenn es nun eine Torwart-Diskussion nicht geben würde, "wann dann"?, fragte er selbst. "Vielleicht nicht intern, aber extern. Ich kann es auch nicht ändern."

Viel Arbeit in der Länderspielpause, Lob vom Sportvorstand

Köllners Vorgabe lautet jetzt: Erst einmal ab in die Länderspielpause und auf den Trainingsplatz. "Wir werden an allen Dingen arbeiten. Wir müssen unsere Mannschaft weiterentwickeln", versprach der 48-Jährige. Der Coach will die Misson Klassenerhalt auf jeden Fall unbeirrt fortsetzen: "Wir sind nach dem 7:0 zurückgekommen und werden nach dem 6:0 genauso zurückkommen." Sorgen um seinen Job muss sich Köllner noch nicht machen. "Er macht einen sensationellen Job, da braucht sich keiner Gedanken zu machen, das wird sich auch bis zum Ende der Saison nicht ändern", sagte FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann. Ob dieses Bekenntnis bei einer anhalten Krise aber Bestand haben wird, bleibt abzuwarten.