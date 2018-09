Nürnbergs Dortmund-Debakel - die verpatzte Reifeprüfung

"Klar, kann man hierherfahren und eine Klatsche bekommen, aber 0:7? Das sitzt schon deftig." Nürnbergs österreichischer Defensivspezialist Georg Margreitter brachte es nach der deutlichen Niederlage in Dortmund am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga schonungslos auf den Punkt. Wie die meisten seiner Nürnberger Mitspieler war er dem Dortmunder Angriffswirbel überhaupt nicht gewachsen.

"Wir haben vielleicht doch noch nicht diese Reife durch die Mannschaft, um zu erkennen, wenn du ein Spiel nicht mehr drehen kannst, dass du nicht mehr vorne anlaufen brauchst oder an der Mittellinie auf Konterbälle warten musst, sondern dass alle nach hinten verteidigen und die Rückräume sichern", erklärte er weiter: "Das war eine Reifeprüfung, die wir nicht bestanden haben."

Kapitän Behrens fordert Reaktion gegen Düsseldorf

Der Club, so optimistisch in die Saison gestartet und in den bisherigen Saisonspielen durchaus auf Augenhöhe mit seinen Gegnern, ließ am Mittwochabend (26.09.2018) jegliche Bundesliga-Reife vermissen. Prompt kommen die ersten Durchhalteparolen. "Wir werden ein ganz anderes Spiel abliefern", sagte Kapitän Hanno Behrens mit Blick auf die kommende Bundesliga-Aufgabe: Nürnberg empfängt Mit-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1).

Umso schneller will auch Club-Trainer Köllner das Debakel abhaken. "Wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Der Gegner hat seine Qualität auf den Platz gebracht. Es war ein Spiel mit ungleichen Mitteln", sagt er, um Druck von seinem Team zu nehmen, weiß aber auch: "Wir müssen jetzt die Wunden lecken und am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf zu Punkten kommen." Oder wie es Hanno Behrens ausdrückt: "Wir werden uns jetzt nicht zerfleischen."