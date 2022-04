Nürnbergs Aufstiegsträume verpuffen gegen Sandhausen

Die Franken wollten am 31. Spieltag unbedingt mit einem Dreier gegen Sandhausen die Aufstiegsträume weiter schüren. Doch durch die klare 2:4-Niederlage drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Clubber statt wie erhofft einen nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Sandhausen startet stark

Bereits in der vierten Minute kassierte die Mannschaft von Robert Klauß einen satten Dämpfer. Gleich die erste Ecke im Spiel brachte die Führung für die Gäste. Janik Bachmann köpfte zum 1:0 aus sechs Metern ins lange Eck, für FCN-Tormann Christian Mathenia gab es nichts zu halten.

Nürnberg erkämpft den Ausgleich

Nürnberg bemühte sich, die passende Antwort zu geben. Immer wieder war es Mats Møller Dæhli, der sich am Sechzehner die Bälle holt und für Gefahr sorgte. Mit der Chance zum Ausgleich scheiterte aber Tim Handwerker (22.) zunächst noch an SV-Keeper Patrick Drewes, der auf der Linie parierte. Nur drei Minuten später zappelte der Ball dann in den Maschen des SV-Kastens. Tom Krauß hatte das Leder zum verdienten Ausgleich in den rechten Winkel gezimmert. Taylan Duman verpasste es in der 32. Minute die Anzeige auf 2:1. Er setzte das Leder an den Pfosten.

Auch die Gäste wirkten weiter gefährlich und schafften es, zumindest kurzzeitig, das 1:2 zu erzielen. Doch beim Treffer war Pascal Testroet mit der Hand am Ball und das Führungstor wurde zu Recht zurückgenommen.

Valentini verschießt Elfermeter

Auch in der zweiten Hälfte lieferten sich die Teams ein Duell auf Augenhöhe. Kilian Fischer chippte die Kugel auf Sørensen (54.) der perfekt einlief und aus vier Metern zur 2:1-Führung einschieben konnte. Der Ausgleich kam kurz danach etwas überraschend für den Club. Nach einem Eckball von Chima Okoroji konnte Tom Trybull aus fünf Metern zum 2:2-Ausgleich an Mathenia vorbei ungehindert einköpfen.

Ein Foul von Diekmeier an Tim Handwerker brachte die Chance zur erneuten Führung. Der eingewechselte Enrico Valentini (75.), schnappte sich den Ball und trieb das Leder ins linke untere Eck. Allerdings war es kein guter Strafstoß! Drewes ahnte die Ecke und hielt das Unentschieden fest.

Sandhausen dreht auf Sieg

Erfolgreicher waren die Gäste erneut nach einem Eckball. Trybull netzte in der 84. Minute zum zweiten mal ein. Die Führung für Sandhausen. Nur vier Minuten später erhöhte das Team von Armin Schwarz nach einer Ecke durch Testroet auf 4:2. Der am Ende verdiente Sieg für die cleveren Gäste.