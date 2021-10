Nürnberger Wellenreiter Steudtner gewinnt dritten Big-Wave-Titel

"Der Big-Wave-Award ist in meiner Sportart die größte Auszeichnung und mit dem Weltmeister-Titel gleichzusetzen", erklärte der Wellenreiter aus Franken. Besonders "stolz" mache ihn, dass er die Trophäe "nun zum dritten Mal" in seiner Karriere gewonnen hat. Bereits 2010 und 2015 war der Nürnberger Steudtner, der in Portugal lebt, für die größte Welle ausgezeichnet worden.

Aufbruch in ganz neue Sphären

Im Instagram-Talk hatte er im Dezember vergangenen Jahres gegenüber BR24 Sport erklärt, dass er sogar noch imposantere Ziele hat. Dabei handle es sich um "Wellen, die sind doppelt so hoch, wie die, die wir bisher surfen. Die sind 50 Meter hoch". Doch um die überhaupt bewältigen zu können, seien noch technische Weiterentwicklungen nötig. Daran arbeitet der Nürnberger, der sich privat auch für soziale Projekte einsetzt, langfristig.

Steudtners Riesenwelle kann ein Weltrekord werden

Bereits in diesem Jahr könnte sein bereits gelungener Ritt eine besondere Note bekommen. Ob die die von Steudtner bezwungene Welle ein Weltrekord war, wird jetzt anhand von Bildern und Videoaufnahmen geprüft. Dies soll in etwa zwei Wochen geklärt sein. Der ganz besondere Ritt war Steudtner bereits am 29. Oktober des vergangenen Jahres gelungen.

"Krasse Dimension" auf dem Surfboard

Sie gehöre "ganz sicher zu meinen bisher größten Wellen, und ich würde auch nicht ausschließen wollen, dass es sich hier um einen neuen Weltrekord handeln könnte", sagte der Franke. Er könne sich "sehr gut dran erinnern, dass ich noch nie so schnell auf dem Surfboard unterwegs war und die Welle vor mir gebrochen ist, was krass aussieht in der Dimension".

Voraussetzung: Körperliche und mentale Stärke

In dieser Disziplin werden Wellen bezwungen, die zum Teil mehr als 20 Meter hoch sind. Die Sportler werden dabei von einem Jetski aufs Meer hinausgezogen. Man müsse nicht nur, "ein exzellenter Surfer, sondern vor allem körperlich und mental für alle Eventualitäten gerüstet sein", erklärte der 36-Jährige. Dabei gebe es auch "Momente, in denen es einen mal erwischt und einen die Welle 20-30 Meter unter die Wasseroberfläche drückt".