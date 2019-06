Nürnberger Stadtrat berät über neue Sporthalle

Erst in der vergangenen Woche ist den Nürnberg Falcons der Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga verwehrt worden. Grund dafür war, dass es in Nürnberg aktuell keine entsprechende Halle gibt. Der Neubau solle zudem auch für Handball, Hockey oder Volleyball genutzt werden können, sagte Sportbürgermeister Klemens Gsell (CSU) dem Bayerischen Rundfunk. Auch Konzerte und andere Veranstaltungen wären dort möglich.

Neue Sporthalle an der Tillystraße

Die sportliche Nutzung habe jedoch Vorrang. Standort könnte ein Sportplatz an der Tillystraße im Südwesten der Stadt sein. Um den Bau schnell realisieren zu können, denkt Gsell an eine Holz- oder Stahlkonstruktion in Industriebauweise.

Stadt Nürnberg will Falcons wirtschaftlich unterstützen

Für die kommende Saison wäre die neue Halle jedoch noch nicht fertig. Die Zeit drängt. Die Falcons haben den Aufstieg noch nicht aufgegeben und Einspruch gegen die Entscheidung der Liga eingelegt. Einer der Knackpunkte sind die fehlenden Zuschauereinnahmen, weil sie einen Großteil der Saison auswärts spielen müssten. Sportbürgermeister Gsell schlägt deshalb vor, den Verein für ein Jahr wirtschaftlich zu unterstützen, als Überbrückung bis die neue Halle gebaut ist